Экономика

«Открытие Авто»: чаще всего россияне оформляют кредиты на новые HYUNDAI и подержанные LADA

Экономика 11.05.2022 12:33
11.05.2022 12:33


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в группе банка «Открытие») назвали самые популярные кредитные автомобили по итогам I квартала 2022 года*. Чаще всего при покупке новой машины россияне оформляли кредиты на корейскую марку HYUNDAI, а среди подержанных предпочитали отечественную LADA. Рейтинг самых популярных кредитных моделей в свою очередь возглавили HYUNDAI Сreta среди новых и HYUNDAI Solaris – среди авто с пробегом.
В I квартале 2022 года заемщики отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (57% выдач по количеству), среди которых наибольшей популярностью пользовались, как и годом ранее, марки LADA, KIA, HYUNDAI, TOYOTA и NISSAN. ТОП-5 самых популярных кредитных моделей по итогам первых трех месяцев текущего года в свою очередь составили: HYUNDAI Solaris, KIA Rio, LADA Granta, FORD Focus и VOLKSWAGEN Polo.
Тренд сдвига выдач в сторону автокредитов на авто с пробегом (АСП) сохранился на фоне дефицита новых авто и роста цен на них, которые усугубились из-за осложнения макроэкономической ситуации. При этом по объему выдач в денежном эквиваленте превалирует сегмент новых авто (58%) в виду объективных причин - более высокий средний чек по автокредитам на новые машины.
ТОП-5 брендов по продажам в кредит среди новых авто составили: HYUNDAI, KIA, SKODA, LADA и RENAULT. Из пятерки лидеров по сравнению с первым кварталом прошлого года выбыла Toyota, ожидаемо оказавшаяся в рейтинге только на девятом месте: марка оказалась одной из первых, кто заявил о приостановке поставок в Россию.
В пятерку самых популярных кредитных моделей среди новых авто в свою очередь вошли: HYUNDAI Сreta, HYUNDAI Solaris, KIA Rio, KIA SELTOS и HYUNDAI Tucson. Продукция корейских производителей уже хорошо известна и востребована в России. И, несмотря на макроэкономическую нестабильность, по итогам первого квартала корейские автопроизводители продолжают занимать почти четверть рынка (23%), которую они скорее всего захотят сохранить и даже увеличить в условиях ухода из России ряда западных брендов.
Уверенно продолжают наращивать свою долю рынка и автопроизводители из Поднебесной. Продажи новых китайских автомобилей на российском авторынке в I квартале этого года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в то время как многие европейские, американские, японские марки испытали значительное падение, прежде всего по результатам марта. По итогам 1 квартала в ТОП-15 кредитных марок вошли все основные китайские бренды: GEELY, CHERY и HAVAL оказались на 7,10 и 12 строчке рейтинга среди новых автомобилей, чаще всего оформляемых в кредит.

Усиление дефицита новых машин из-за ухода с рынка международных автоконцернов и рост цен на них продолжат формировать основные тренды на рынке автокредитования. Дефицит при этом усугубится как в сегменте новых, так и подержанных авто из-за отсутствия притока «свежих образцов». Цены на новые авто продолжат расти, хотя динамика роста замедлится. На этом фоне мы скорее всего продолжим наблюдать рост среднего чека на автокредиты по новым автомобилям и дальнейший сдвиг выдач в сторону кредитов на подержанные машины.
Что касается ассортимента, то к концу II квартала этого года мы можем увидеть совершенно новое соотношение долей производителей на автомобильном рынке. Если западные автоконцерны примут решение не возвращаться в Россию, а санкционные давление усилится, то уже к лету можно будет ожидать заметный рост доли продаж корейских и китайских автомобилей, которые будут замещать уходящие с рынка западные бренды, — отметили эксперты «Открытие Авто».
*На основе данных РГС Банка, присоединившегося к банку «Открытие» 1 мая 2022 года.

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