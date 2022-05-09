Рекордные 110 тысяч участников собрал «Бессмертный полк» в Волгограде





В шествии «Бессмертного полка» в Волгограде, как и сообщали ранее корреспонденты информагентства «Высота 102», приняло участие рекордное количество жителей города-героя и его гостей. К этому часу организаторы уже озвучили цифру.

– В этом году по проспекту Ленина в составе колонны «Бессмертного полка» прошли 110 тысяч человек, – сообщили информагентству в администрации региона. – Всего по Волгоградской области во всероссийской акции приняли участие более 200 тысяч человек.

Фотограф «Высоты 102» показал шествие с высоты птичьего полета. Смотрите снимки, от которых по-настоящему захватывает дух.