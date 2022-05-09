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Рекордные 110 тысяч участников собрал «Бессмертный полк» в Волгограде

Главное 09.05.2022 14:28
09.05.2022 14:28


В шествии «Бессмертного полка» в Волгограде, как и сообщали ранее корреспонденты информагентства «Высота 102», приняло участие рекордное количество жителей города-героя и его гостей. К этому часу организаторы уже озвучили цифру.

– В этом году по проспекту Ленина в составе колонны «Бессмертного полка» прошли 110 тысяч человек, – сообщили информагентству в администрации региона. – Всего по Волгоградской области во всероссийской акции приняли участие более 200 тысяч человек. 

Фотограф «Высоты 102» показал шествие с высоты птичьего полета. Смотрите снимки, от которых по-настоящему захватывает дух. 

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