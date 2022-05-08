Посетители эко-парка под Волгоградом отравили карликовых коз





Едва не погибли карликовые камерунские козы на ферме экзотических животных «Калинин парк» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», об инциденте сообщили сотрудники эко-парка на своей официальной странице в социальной сети.

- Мы и представить не могли, что бывают настолько озлобленные люди (хотя людьми их назвать нельзя). Но столкнулись с такими в эти выходные! Наших карликовых камерунских коз отравили. Два дня мучений позади, благодаря экстренной помощи наших ветеринаров козы выжили, - говорится в сообщении «Калинин парка».

Теперь всем посетителям категорически запрещено кормить животных. Сотрудники эко-парка надеются на понимание.

Фото из архива ИА «Высота 102»