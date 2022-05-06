«Без обид»: суд обязал главврача Михайловской ЦРБ выплатить пенсионеру 29 тысяч





Волгоградский областной суд оставил без удовлетворения жалобу главного врача Центральной районной больницы Волгоградской области Андрея Калмыкова, который не согласился с решением Михайловского городского суда о взыскании с него 29,5 тысячи рублей в пользу пенсионера Александра Каверина. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт. В ближайшее время исполнительный лист о взыскании с главврача Михайловской ЦРБ денежных средств поступит в службу судебных приставов. Волгоградский областной суд оставил без удовлетворения жалобу главного врача Центральной районной больницы Волгоградской области Андрея Калмыкова, который не согласился с решением Михайловского городского суда о взыскании с него 29,5 тысячи рублей в пользу пенсионера Александра Каверина. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт. В ближайшее время исполнительный лист о взыскании с главврача Михайловской ЦРБ денежных средств поступит в службу судебных приставов.

Напомним, громкий скандал, который перешел в плоскость судебных баталий, разразился Напомним, громкий скандал, который перешел в плоскость судебных баталий, разразился в феврале 2021 года в Михайловке после того, как пенсионер Александр Каверин на собрании общественников заявил о том, что главный врач ЦРБ, где было развернуто ковидное отделение, уехал на охоту в то время, когда в районе складывалась критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Видеоролик с выступлением пенсионера затем был опубликован на интернет-портале "Взгляд".

Руководитель медучреждения обиделся на пенсионера, посчитав, что Александр Каверин своим заявлением о его поездке на охоту «посеял панику во время пандемии". При этом он утверждал, что во время отпуска находился на лечении в Кисловодске. И подал на пенсионера в суд, потребовав опровержения, возмещения морального ущерба за оскорбленные честь и достоинство в размере 20 тысячи рублей, нотариальных расходов в сумме 11230 рублей и оплаты госпошлины в размере еще 300 рублей. Михайловский городской суд частично удовлетворил иск главного врача ЦРБ, постановив взыскать с жителя Михайловки 5 тысяч рублей в качестве морального ущерба, нанесенного репутации главного врача, расходы на нотариуса в сумме 5 тысяч рублей и госпошлину. Руководитель медучреждения обиделся на пенсионера, посчитав, что Александр Каверин своим заявлением о его поездке на охоту «посеял панику во время пандемии". При этом он утверждал, что во время отпуска находился на лечении в Кисловодске. И подал на пенсионера в суд, потребовав опровержения, возмещения морального ущерба за оскорбленные честь и достоинство в размере 20 тысячи рублей, нотариальных расходов в сумме 11230 рублей и оплаты госпошлины в размере еще 300 рублей. Михайловский городской суд частично удовлетворил иск главного врача ЦРБ, постановив взыскать с жителя Михайловки 5 тысяч рублей в качестве морального ущерба, нанесенного репутации главного врача, расходы на нотариуса в сумме 5 тысяч рублей и госпошлину.

Но Александр Каверин и его адвокат Иван Шибитов оспорили решение Михайловского городского суда. Волгоградский областной суд отменил его в части денежных выплат главному врачу. Но Александр Каверин и его адвокат Иван Шибитов оспорили решение Михайловского городского суда. Волгоградский областной суд отменил его в части денежных выплат главному врачу.

А Александр Каверин обратился с новым иском в суд с требованием возмещения главным врачом судебных расходов, связанных с оплатой услуг юриста. Михайловский городской суд встал на сторону пенсионера и взыскал с главврача ЦРБ 29,5 тысячи рублей. Законность решения городского суда подтвердил на днях и Волгоградский областной суд. А Александр Каверин обратился с новым иском в суд с требованием возмещения главным врачом судебных расходов, связанных с оплатой услуг юриста. Михайловский городской суд встал на сторону пенсионера и взыскал с главврача ЦРБ 29,5 тысячи рублей. Законность решения городского суда подтвердил на днях и Волгоградский областной суд.

Одновременно Андрей Калмыков обжаловал то самое решение Волгоградского областного суда, которым было отменено взыскание с пенсионера денежных средств в его пользу. Одновременно Андрей Калмыков обжаловал то самое решение Волгоградского областного суда, которым было отменено взыскание с пенсионера денежных средств в его пользу.

Недавно и Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без удовлетворения и эту жалобу главного врача Михайловской ЦРБ. Недавно и Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без удовлетворения и эту жалобу главного врача Михайловской ЦРБ.

- Апелляционным и кассационным судами подтверждено, что порочащие сведения об Андрее Калмыкове, которые умаляли его честь, достоинство, в высказываниях моего подзащитного отсутствовали, - заявил адвокат Иван Шибитов. – А Александр Каверин, как и другие жители Михайловки, имеет право публично высказывать свое мнение, в том числе и критическое, по такой проблеме, как здоровье населения. - Апелляционным и кассационным судами подтверждено, что порочащие сведения об Андрее Калмыкове, которые умаляли его честь, достоинство, в высказываниях моего подзащитного отсутствовали, - заявил адвокат Иван Шибитов. – А Александр Каверин, как и другие жители Михайловки, имеет право публично высказывать свое мнение, в том числе и критическое, по такой проблеме, как здоровье населения.

Александр Каверин так прокомментировал решение суда. Александр Каверин так прокомментировал решение суда.

- Думаю, что сумма, которую постановил взыскать суд с главного врача, окажется для него не такой существенной, с учетом размера его зарплаты, - сказал Александр Алексеевич. – Я все-таки надеюсь, что он поймет, что проблемы общения с гражданами надо решать не в суде, а при личных встречах, а критику воспринимать спокойно и делать из нее правильные выводы.

Андрей Калмыков, главный врач Михайловской ЦРБ не стал комментировать эту ситуацию, заявив, что пока не знаком с решением суда. Андрей Калмыков, главный врач Михайловской ЦРБ не стал комментировать эту ситуацию, заявив, что пока не знаком с решением суда.







