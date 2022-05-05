«Дороговато, конечно»: магазин OBI в Волгограде гирляндами шаров встретил редких покупателей

Сегодня, 5 мая, в Волгограде и в Волжском заработали ушедшие, но вернувшиеся на рынок дачных товаров магазины OBI. Как сообщает ИА «Высота 102», к открытию гипермаркета на бульваре 30-летия Победы в Волгограде подошли основательно – в буквальном смысле слова завалив торговые залы и кассы гирляндами шаров фирменного цвета.





Первых покупателей, которых, кстати, оказалось не так много, сотрудники гипермаркетов встречали аплодисментами. Вход открыли после торжественного разрезания красной ленточки. Полупустые залы кардинально отличались от картин, которые наблюдались в гипермаркетах перед их закрытием в конце марта этого года, когда около касс выстраивались огромные очереди.

Елена Тимченко, директор гипермаркета OBI в Волгограде, объяснила немноголюдные торговые залы плохой утренней погодой.

– Но сейчас посмотрите, людей уже достаточно, у нас забито полпарковки, – сказала она.

По словам директора, к работе приступил коллектив почти в таком же составе, что и раньше. Все это время, пояснила Елена Тимченко, сотрудники работали в закрытом магазине без покупателей, по которым, «очень скучали».





Волгоградцы, которые бродили по гипермаркету, признались, что тоже довольны, что магазин снова открылся.

– Правда, дороговато, но выбор очень большой, – отметила волгоградка Татьяна с пустой корзинкой.





Отвечая на вопросы корреспондента ИА «Высота 102», сотрудники гипермаркета убедительно просят не спрашивать о смене собственника. Между тем, ранее сообщалось, что немецкая группа OBI продала бизнес в России российскому инвестору. Речь шла о 27 гипермаркетах, расположенных в регионах РФ. Не исключено, что в скором времени популярные магазины товаров для дачи и дома ждет ребрендинг. По сведениям Forbes, это было одним из условий немецкой стороны при совершении сделки.

Напомним, в компании OBI несколько раз переносили дату открытия гипермаркетов в Волгоградской области, пообещав лишь, что они заработают в майские праздники. При этом читатели ИА «Высота 102» в опросе информагентства без восторга отнеслись к решению компании вернуться на российский рынок.