Общество

Сайт не работает, все операторы заняты: OBI в Волгограде штурмуют покупатели

Общество 08.03.2022 16:16
08.03.2022 16:16



Сеть строительных гипермаркетов OBI останавливает бизнес в России. Об этом стало известно сегодня – федеральные СМИ процитировали немецкое издание Suddeutsche Zeitung, которое сослалось на заявление компании.
В Волгограде и Волжском, где есть строительные гипермаркеты OBI, пока не подтверждают эту информацию. Однако сегодня дозвониться до операторов почти невозможно – они все заняты и не успевают отвечать на многочисленные звонки.
Сайт OBI сегодня также не работает.
Напомним, что ранее о приостановке своей работы в России заявила IKEA.
Фото: скриншот с Яндекс.Карты

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
08.03.2022 18:01
Общество 08.03.2022 18:01

0
Далее
Общество
08.03.2022 17:23
Общество 08.03.2022 17:23

0
Далее
Общество
08.03.2022 14:52
Общество 08.03.2022 14:52

0
Далее
Общество
08.03.2022 13:36
Общество 08.03.2022 13:36

0
Далее
Общество
08.03.2022 12:24
Общество 08.03.2022 12:24

0
Далее
Общество
08.03.2022 10:46
Общество 08.03.2022 10:46

0
Далее
Общество
08.03.2022 10:01
Общество 08.03.2022 10:01

0
Далее
Общество
08.03.2022 09:38
Общество 08.03.2022 09:38

0
Далее
Общество
08.03.2022 08:40
Общество 08.03.2022 08:40

0
Далее
Общество
07.03.2022 18:59
Общество 07.03.2022 18:59

0
Далее
Общество
07.03.2022 17:28
Общество 07.03.2022 17:28

0
Далее
Общество
07.03.2022 15:18
Общество 07.03.2022 15:18

0
Далее
Общество
07.03.2022 15:09
Общество 07.03.2022 15:09

0
Далее
Общество
07.03.2022 13:24
Общество 07.03.2022 13:24

0
Далее
Общество
07.03.2022 11:53
Общество 07.03.2022 11:53

0
Далее

Лента новостей

18:01
Сухое дерево рухнуло под окнами двухэтажки в ВолжскомСмотреть фотографии
17:23
«Это что, спекуляция?»: волгоградки шокированы ценами на шампуни и прокладкиСмотреть фотографии
16:16
Сайт не работает, все операторы заняты: OBI в Волгограде штурмуют покупателиСмотреть фотографии
14:52
В Волжском концессионер банного комплекса заработал штрафСмотреть фотографии
13:36
Экс-начальник штаба десантного полка в Камышине погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области резко сократилось число госпитализаций с COVIDСмотреть фотографии
12:24
«Красота спасет мир»: волгоградские мужчины скупают тюльпаныСмотреть фотографии
11:30
Волгоградскому футболисту сломали челюстьСмотреть фотографии
11:10
В Волжском две женщины-водителя и ребенок пострадали в массовом ДТПСмотреть фотографии
10:46
«Только 5 кг в руки»: жители Волгограда и Волжского сметают с полок сахарСмотреть фотографии
10:01
Волгоградские дороги чистят от снега и льдаСмотреть фотографии
09:38
Прикипели к заводу душой: волгоградки рассказали об удивительной работе на «Красном Октябре»Смотреть фотографии
09:20
Заметки астролога: рекомендации с 8 по 13 мартаСмотреть фотографии
09:03
Президент РФ объявил о новых выплатах на детей 8-16 летСмотреть фотографии
08:40
В Волгограде ищут реставраторов исторической лестницыСмотреть фотографии
20:16
Снег и туман прогнозируют в Волгоградской области 8 мартаСмотреть фотографии
18:59
Суд в Москве может остановить скандальную стройку РЖД в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
17:28
С волгоградцев стали брать комиссию при оплате за газСмотреть фотографии
16:07
"Развалилась защита": "Томь" разгромила волгоградский "Ротор" со счетом 5:1Смотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области отменили гастроли московского юмористаСмотреть фотографии
15:09
Торговая сеть в Волгограде ограничила продажу гречки и курСмотреть фотографии
15:08
В Волгоградской области зафиксированы случаи микст-инфекцииСмотреть фотографии
13:24
Губернатор Волгоградской области поздравил мам и дам с наступающим 8 мартаСмотреть фотографии
11:53
В глубинке Волгоградской области заполнили опустевшие полки в магазинахСмотреть фотографии
11:44
Коронавирус задержался на тысячной отметке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
Магазины Zara, Bershka и другие закрылись в торговых центрах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:02
В центре Волгограда легковушка влетела под грузовик: один пострадавшийСмотреть фотографии
10:43
Все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограниченийСмотреть фотографии
10:39
Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в ВолжскомСмотреть фотографии
09:37
Беженцев в Волгоградской области зовут работать почтальонамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 