Сайт не работает, все операторы заняты: OBI в Волгограде штурмуют покупатели









Сеть строительных гипермаркетов OBI останавливает бизнес в России. Об этом стало известно сегодня – федеральные СМИ процитировали немецкое издание Suddeutsche Zeitung, которое сослалось на заявление компании.

В Волгограде и Волжском, где есть строительные гипермаркеты OBI, пока не подтверждают эту информацию. Однако сегодня дозвониться до операторов почти невозможно – они все заняты и не успевают отвечать на многочисленные звонки.

Сайт OBI сегодня также не работает.

Напомним, что ранее о приостановке своей работы в России заявила IKEA.

Фото: скриншот с Яндекс.Карты