Сайт не работает, все операторы заняты: OBI в Волгограде штурмуют покупатели

Общество 08.03.2022 16:16
08.03.2022 16:16
Сеть строительных гипермаркетов OBI останавливает бизнес в России. Об этом стало известно сегодня – федеральные СМИ процитировали немецкое издание Suddeutsche Zeitung, которое сослалось на заявление компании.
В Волгограде и Волжском, где есть строительные гипермаркеты OBI, пока не подтверждают эту информацию. Однако сегодня дозвониться до операторов почти невозможно – они все заняты и не успевают отвечать на многочисленные звонки.
Сайт OBI сегодня также не работает.
Напомним, что ранее о приостановке своей работы в России заявила IKEA.
Фото: скриншот с Яндекс.Карты
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