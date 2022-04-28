В Волгограде большинство горожан, принявших участие в опросе информационного агентства «Высота 102», без особого энтузиазма восприняли новость о скором возвращении на российский рынок немецкой компании OBI.

В опросе, который проводился в телеграм-канале, приняли участие 519 наших читателей информагентства. Подавляющее большинство - 84% - уже не ждали открытия гипермаркетов OBI в Волгограде и Волжском. 43% из них посчитали, что заявив об уходе по политическим мотивам, немецкая компания должна и сегодня придерживаться выбранной стратегии. 41% опрошенных отметили, что довольны ассортиментом отечественных магазинов.

Напомним, ранее в OBI заявили о возобновлении работы гипермаркетов в Волгограде и в Волжском 4 мая. Сегодня, 28 апреля, стало известно о переносе даты открытия на 6 мая.