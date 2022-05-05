Экономика

«Открытие Авто»: средний чек по автокредиту вырос в I квартале 2022 года на треть

Экономика 05.05.2022 09:08
05.05.2022 09:08


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в группе банка «Открытие») оценили кредитные выдачи по итогам I квартала 2022 года*. Спрос на автокредиты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился за квартал на 11%, объем выдач – на 5%. При этом наибольшее падение спроса и выдач было зафиксировано в марте, после начала спецоперации на Украине. Рост среднего чека по автокредиту за квартал составил 31% по новым и 29% по подержанным авто, в том числе 46% и 33% - по аналогичным позициям в марте.
Макроэкономика и спрос
Изменение макроэкономической обстановки после начала военной спецоперации на Украине оказалось основным фактором, оказывающим влияние на покупательский спрос в I квартале. Так, в последнюю неделю февраля был зафиксирован значительный всплеск заявок на автокредиты. Их ежедневное среднее количество увеличилось на треть (33%) по сравнению с данными за первые недели февраля. На фоне финансовой турбулентности люди старались сохранить свои накопления за счет крупных покупок, в том числе автомобилей, приобретая их по пока еще доступным ценам и прежним кредитным ставкам.
С начала марта наблюдалась обратная тенденция. Причины - рост цен на машины на фоне ужесточения дефицита и увеличение ставок на автокредиты. Из-за санкций ушли с рынка или приостановили работу ряд международных автоконцернов. Оставшиеся автопроизводители и дилеры пересмотрели цены, обновив максимальные планки на фоне волатильности курса рубля. В итоге авторынок и рынок автокредитования перешли в стадию низкого спроса. В марте 2022 года клиенты подали в банк почти в 2 раза меньше кредитных заявок на покупку машины, чем за аналогичный период 2021 года. Однако по итогам I квартала, первые 2 месяца которого были достаточно плодотворными, спрос на автокредиты в банке совокупно снизился только на 11%.
Скачкообразный рост цен повлиял и на выдачи. Всего в I квартале 2022 году в банке было  оформлено более 15 тыс. автокредитов на сумму 19 млрд рублей по сравнению с 16 тыс. автокредитов на сумму 16 млрд рублей за аналогичный период 2021 года. Количество сделок оказалось только на 5% ниже под влиянием мартовского «затишья», а объем выдач наоборот увеличился на четверть (24%) из-за значительного подорожания автомобилей.
Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов традиционно стали: Москва и Московская область (5,8 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,3 млрд рублей), Краснодарский край (1,3 млрд рублей), Республика Татарстан (0,7 млрд рублей) и Челябинская область (0,67 млрд рублей).
Средний чек взлетел вслед за ценами на авто
Средняя стоимость автокредита в I квартале 2022 году в банке составила 1,714 млн рублей на новую машину и 917 тыс. на авто с пробегом (1,307 млн рублей и 713 тыс. рублей в I квартале 2021 года соответственно). Рекордный рост цен на автомобили привел к существенному росту среднего чека по автокредиту -  на 31% по новым и 29% по подержанным авто.
В первые 3 месяца 2022 года при покупке новых автомобилей заемщики чаще всего предпочитали оформлять кредиты на сумму 1,5-3 млн рублей (36% взятых автокредитов) сроком от 4 до 5 лет (43% всех выдач по количеству) и с первоначальным взносом от 20% до 30% (почти каждый третий оформленный кредит).
При финансировании сделки на авто с пробегом банк чаще выдавал кредиты на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей (42% взятых автокредитов) сроком от 4 до 5 лет (57% всех выдач по количеству) и с первоначальным взносом от 20% до 30% (28% оформленных кредитов).
В сегменте АСП популярны автомобили 8-11 лет
В кредит в I квартале 2022 года чаще всего оформлялись подержанные автомобили 2011-2014 и 2017-2018 годов выпуска. Наибольшей популярностью пользовались 8-11 летние авто, которые составили треть продаж. За ними следуют четырех-пятилетние авто. Заметна тенденция изменения предпочтений автомобилистов в сторону машин «постарше» на фоне роста цен на «молодые» модели. Дело в том, что вслед за пиковым подорожанием новых автомобилей сильно поднялись в цене и авто двух-трех лет, еще находящиеся на гарантии. Так, под влиянием дефицита новых автомобилей и увеличения цен на них спрос на вторичном рынке продолжает расти. «Свежих образцов» АСП становится все меньше, а средний возраст покупаемых в кредит подержанных машин продолжает закономерно увеличиваться.
«Временное снижение кредитной активности населения в сложившейся ситуации было ожидаемым. Немногие готовы оформлять кредиты по высоким ставкам, а банки еще более тщательно оценивают платежеспособность заемщиков. Однако на фоне роста цен и падения реальных доходов у россиян в этом году закономерно снизятся возможности для покупки авто за наличные, поэтому кредиты останутся для многих единственным вариантом совершать крупные покупки.
Кроме того, укрепление экономической ситуации в апреле и снижение ключевой ставки ЦБ приведут к снижению ставок и по автокредитам. Именно они в сегодняшних условиях могут стать драйвером роста покупательского спроса на машины.  При этом выбор российских водителей чаще будет падать на автокредиты на подержанные машины. Это неизбежно по причине усугубления дефицита на рынке новых авто», - отметили эксперты «Открытие Авто».
*На основе данных РГС Банка, присоединившегося к банку «Открытие» 1 мая 2022 года.

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