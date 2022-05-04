ВТБ начал принимать заявки на IT-ипотеку

Экономика 04.05.2022 14:06 Новости компаний
04.05.2022 14:06 Новости компаний
ВТБ запустил в своих офисах прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников российских IT-компаний. Дополнительно к базовой ставке банк предоставит заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов, таким образом ставка для клиентов ВТБ составит 4,7%. Первые кредиты по программе ВТБ начнет проводить с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.
Максимальная сумма ипотечного кредита по «IT-ипотеке» составляет 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах. Первый взнос составляет от 15% от стоимости недвижимости.
-Мы считаем важным поддерживать инициативы государства в сфере жилищной политики. IT-отрасль сегодня является одним из перспективных направлений для России, поэтому ВТБ примет активное участие в новой программе льготной ипотеки и будет использовать свой опыт для ее развития. Благодаря ей IT-специалисты смогут улучшить жилищные условия, снизить свою платежную нагрузку и уверенно планировать свое профессиональное развитие в нашей стране. По прогнозам экспертов, новой программой смогут воспользоваться десятки тысяч специалистов, – прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Николай Дубакин.
Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.
С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в городе с численностью до 1 миллиона человек.
Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.
Реклама
Банк «Открытие» присоединил РГС Банк04.05.2022 10:19
Экономика 04.05.2022 10:19
У жителей Волгоградской области похудели февральские зарплаты04.05.2022 08:09
Экономика 04.05.2022 08:09
В Волгоградской области не расширили список рыбоводных участков02.05.2022 16:34
Экономика 02.05.2022 16:34
В Волгоградской области посчитали уровень инфляции за три месяца02.05.2022 15:12
Экономика 02.05.2022 15:12
Сбер за сутки принял более одной тысячи заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний29.04.2022 15:34
Экономика 29.04.2022 15:34
Предприниматели-клиенты банка «Открытие» получат более 10 млн рублей компенсации за платежи в СБП29.04.2022 14:49
Экономика 29.04.2022 14:49
На место «СуперМАНа» в центре Волгограда не нашлось желающих29.04.2022 14:48
Экономика 29.04.2022 14:48
Больше 240 офисов ВТБ будут работать в майские праздники29.04.2022 13:24
Экономика 29.04.2022 13:24
График работы СберБанка с 30 апреля по 11 мая29.04.2022 13:21
Экономика 29.04.2022 13:21
HR-платформа «Пульс» завоевала престижную международную награду iF Design Award29.04.2022 10:54
Экономика 29.04.2022 10:54
Сбер добавит 2000 бонусных рублей на покупки к выплате на детей29.04.2022 10:33
Экономика 29.04.2022 10:33
Ресторанный бизнес просел в Волгоградской области29.04.2022 08:38
Экономика 29.04.2022 08:38
Четверо россиян приобрели британскую табачную фабрику в Волгограде29.04.2022 08:08
Экономика 29.04.2022 08:08
Банк «Открытие»: ключевая ставка может быть снижена до 15%28.04.2022 18:15
Экономика 28.04.2022 18:15
Академия бизнеса банка «Открытие» признана лучшей платформой для онлайн-образования28.04.2022 16:11
Экономика 28.04.2022 16:11
Реклама