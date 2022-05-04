«Делайте что хотите»: продавцам сгоревшего рынка в Урюпинске отказались возмещать убытки

В конце апреля в Урюпинске Волгоградской области загорелись торговые ряды Зюзинского рынка. В переулке Попова огонь уничтожил около 35 торговых точек. По данным ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила почти 300 квадратных метров. Сегодня в редакцию ИА «Высота 102» обратились несколько продавцов, пожелавших сохранить анонимность. Люди, опасающиеся мести со стороны директора рынка Виктора Зюзина, рассказали о своих проблемах после пожара.

— После пожара нас оставили со своими проблемами один на один. Зюзин после обхода сгоревших точек сказал буквально следующее: «Делайте, что хотите». Нам никто ничего не возместит, — рассказывает собеседник информагентства. — Сам он деньги за сгоревшее имущество получил. Все застраховано. А наш товар сгорел, и это никого не касается. Тот факт, что на рынок может зайти любой, кто хочет, и сделать, что хочет, — это нашего директора не волнует.





По словам еще одного предпринимателя, некоторые продавцы, посчитав убытки и оценив дальнейшие риски, решили свернуть торговлю.

— Я ушел с Зюзинского рынка через несколько дней после пожара. Мне просто не на что и уже незачем продолжать торговлю. Тем более такая ситуация. Накануне сгорел бар, помещение под который сдавал в аренду Зюзин. Кто знает: может, кто-то сводит счеты с ним, а мы в итоге крайние. Может случиться так, что закупим товар, выйдем снова на рынок, а следующую ночь нас постигнет апрельская участь. Гарантий Зюзин нам никаких не предоставляет.

Поджог бара «Гости» в Урюпинске в ночь на 1 мая зафиксировали камеры наблюдения. Двое неизвестных разбили окно в здании в переулке Попова, 39 и бросили туда две бутылки с горючей смесью. После пироманы поспешно скрылись. При этом у одного из них загорелась одежда. Ведется розыск поджигателей.

Предприниматели, тем временем, размышляют о том, кто мог стать заказчиком поджога.

— Знаете, я так вам скажу, Зюзину просто нужны деньги. Все имущество он застраховал, а теперь поджигает, чтобы получить положенную компенсацию, — утверждает бывший арендатор точки на Зюзинском рынке. — На других людей ему плевать. От продавцов, у которых в миг сгорело все, весь товар, он просто отвернулся.

Как уточняли ранее потерявшие свое имущество предприниматели, представителей от администрации города на месте происшествия не было. Сам Зюзин, по заверениям местных торговцев, при встрече с ними не исключал версию поджога.

Журналисты информагентства попытались связаться с заместителем Виктора Зюзина. Мужчина, представившийся Алексеем, категорически отказался общаться с корреспондентами, а после повторного звонка просто перестал брать трубку. Отказом ответил он и на просьбу соединить с владельцем сгоревшего рынка.

Мы готовы опубликовать любое мнение Виктора Зюзина или его представителей. Выслушать его мы готовы по номеру +7 (937) 55-66-102.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

