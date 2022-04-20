Происшествия

В Волгоградской области загорелся городской рынок

Происшествия 20.04.2022 23:23
20.04.2022 23:23


Сегодня вечером, 20 апреля, в Урюпинске Волгоградской области загорелись торговые ряды Зюзинского рынка. Как стало известно ИА «Высота 102», на месте происшествия в переулке Попова работают пожарные расчеты. 

Очевидцы с места событий сообщают о большой площади возгорания и возможных жертвах. К торговым площадям стягиваются пожарные автомобили.  

Журналисты информагентства уточняют информацию в ГУ МЧС по Волгоградской области и облздраве. 

UPD: В экстренных службах региона сообщили о ликвидации пожара. 

Фото: Типичный Урюпинск / vk.com

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