В Волгоградской области загорелся городской рынок

Сегодня вечером, 20 апреля, в Урюпинске Волгоградской области загорелись торговые ряды Зюзинского рынка. Как стало известно ИА «Высота 102», на месте происшествия в переулке Попова работают пожарные расчеты.
Очевидцы с места событий сообщают о большой площади возгорания и возможных жертвах. К торговым площадям стягиваются пожарные автомобили.
Журналисты информагентства уточняют информацию в ГУ МЧС по Волгоградской области и облздраве.
UPD: В экстренных службах региона сообщили о ликвидации пожара.
Фото: Типичный Урюпинск / vk.com