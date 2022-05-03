В Урюпинске в модный бар бросили два коктейля Молотова

Видео Типичный Урюпинск VK.
Происшествия 03.05.2022 21:05
03.05.2022 21:05
Видео Типичный Урюпинск VK.
В Волгоградской области разыскивают поджигателей модного бара «Гости» в Урюпинске. Как сообщает ИА «Высота 102», момент поджога попал на видео, которое распространилось в соцсетях.Происшествие случилось в ночь на 1 мая. Двое неизвестных разбили окно в здании в переулке Попова, 39 и бросили туда две бутылки с горючей смесью. Через несколько секунд в помещении вспыхнул огонь. Поджигатели тут же убежали. При этом у одного из них загорелась одежда.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что вызов поступил около четырех часов утра. Приехавшие пожарные потушили огонь буквально через двадцать минут.
Как выяснилось, неизвестные пытались поджечь здание лаунж-бара. Это заведение отличает от других баров отсутствие громкой музыки, удобные диваны, на которых можно лежать и общаться в спокойной обстановке.Местные жители предполагают, что к бару имеет отношение владелец городского рынка, который был практически полностью уничтожен огнем 20 апреля.
Видео Типичный Урюпинск VK.
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