В Урюпинске в модный бар бросили два коктейля Молотова











В Волгоградской области разыскивают поджигателей модного бара «Гости» в Урюпинске. Как сообщает ИА «Высота 102», момент поджога попал на видео, которое распространилось в соцсетях.





В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что вызов поступил около четырех часов утра. Приехавшие пожарные потушили огонь буквально через двадцать минут.





Как выяснилось, неизвестные пытались поджечь здание лаунж-бара. Это заведение отличает от других баров отсутствие громкой музыки, удобные диваны, на которых можно лежать и общаться в спокойной обстановке.