Telegram: расчленитель Масленников после ранения перебрался в Москву





Жестокий преступник Александр Масленников, расчленивший в 2017 году двух жительниц города Волжского и закопавший их останки в лесополосе, после ранения, полученного в зоне спецоперации, попытался наладить жизнь в Москве. По сообщению телеграм-каналов, волжский расчленитель даже обзавелся женой, однако в браке прожил совсем недолго.

Напомним, что в апреле 2023 года ИА «Высота 102» сообщало о возвращении в Волгоградскую область преступника, осужденного в 2019 году к 23 годам годам строгого режима. Это стало возможным после того, как Масленников получил ранение в зоне проведения специальной военной операции, куда отправился в конце 2022 года в рядах ЧВК «Вагнер». По свидетельству жителей Волжского, Масленников был замечен в доме, где проживал ранее. При этом расчленитель по виду выглядел вполне довольным и, очевидно, не бедствовал.

Сегодня, 24 декабря, анонимные телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что убийца двух девушек, ранее имевший судимость за изнасилование, переехал в Москву. Более того, во время своей реабилитации после ранения расчленитель успел жениться. Однако брак распался после того, как супруга Масленникова узнала о его прошлом.

Отметим, что получив за убийство двух жительниц Волжского с последующим их расчленением 23 года, из которых он должен был первые 10 лет провести в тюрьме, Масленников провел за решеткой по факту всего три года.