Расследования

Экс-боец ЧВК «Вагнер» из Волжского убил девушку в Санкт-Петербурге 29 ударами

Расследования 25.12.2024 10:04
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25.12.2024 10:04


Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 26-летнего Игоря Мусиенко, который зверски убил свою знакомую. Как сообщает  V102.RU  со ссылкой на  объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, он пробудет в СИЗО до 20 февраля 2025 года.
Напомним, как сообщало V102.RU, 21 декабря Мусиенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись со своей знакомой, нанес в общей сложности ей 29 ударов. На теле девушки были обнаружены 16 ножевых ранений в области шеи и головы. От ужасных травм несчастная умерла.  Преступление было совершено в одном из хостелов. 
Как говорится в пресс-релизе, Игорь Мусиенко в апреле 2017 года был осужден Волжским городским судом Волгоградской области к 7 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Однако, подчеркивается в сообщении, он был освобожден от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы и снятием судимости на основании указа Президента РФ «О помиловании» от 13.09.2022.
По данным телеграм-каналов, житель Волжского Мусиенко в 2022 году из мест лишения свободы отправился воевать на Украину в составе ЧВК «Вагнер». В открытом доступе приговор, по которому был осужден волжанин, отсутствует. Жертвой убийцы стала 32-летняя женщина, с которой Мусиенко, вернувшись из зоны СВО, познакомился в Волжском. Она уехала в Санкт-Петербург в поисках работы, за ней следом подался и ее будущий душегуб.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, после совершения убийства волжанин скрылся, однако вскоре его задержали. Следователи  возбудили уголовное дело. 
Фото объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

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