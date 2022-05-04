Под Волгоградом водитель погиб после тарана бетонного столба

В Серафимовичском районе Волгоградской области произошло смертельно ДТП. Водитель легковушки погиб после тарана бетонного столба. Инцидент произошел накануне в полночь.

— По предварительной информации, 31-летний водитель за рулем автомашины LADA Priora двигался по улице Октябрьской со стороны улицы Буденного в направлении улицы Погорелова в городе Серафимович, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Возле дома № 102 водитель не справился с управлением и наехал на световую опору.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате дорожной аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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