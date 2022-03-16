В Волжском автомобиль с пьяным водителем врезался в столб

Происшествия 16.03.2022 11:06
16.03.2022 11:06
24-летний волжанин пострадал в ДТП с пьяным водителем. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня в половине третьего ночи. «Киа Рио», за рулем которой сидел 25-летний парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на проспекте Ленина в Волжском влетела в на световую опору. 24-летнему пассажиру на месте была оказана медицинская помощь. В отношении водителя составлены административные протоколы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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