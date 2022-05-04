Происшествия

В Волгограде врачи спасают отравившихся газом брата и сестру

Происшествия 04.05.2022 09:20
04.05.2022 09:20


В Тракторозаводском районе Волгограда 17-летний подросток его 19-летняя сестра отравились угарным газом. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 4 мая, волгоградцев госпитализировали накануне. 

— Происшествие произошло в одной из квартир в пятиэтажном доме № 35 на улице Ополченской. Предварительно, в квартире работала колонка, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. 

Пострадавших подростков госпитализировали в больницу № 25 Дзержинского района Волгограда. 

— Девушка госпитализирована в отделение токсикологии. Врачи оценивают состояние пациентки как близкое к удовлетворительному, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Семнадцатилетнего подростка отправили на амбулаторное лечение. 

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