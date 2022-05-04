У жителей Волгоградской области похудели февральские зарплаты

Экономика 04.05.2022 08:09
04.05.2022 08:09
Средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций Волгоградской области в феврале 2022 года составила 37158 рублей. Такие данные сообщили ИА «Высота 102» в Росстате. По сравнению с январем этого года это меньше на 3,6%.
Однако в целом за январь-февраль этот показатель в регионе составил 37856 рублей, что почти на 10% выше, чем было в начале 2021 года.
В ЮФО самые высокие номинальные зарплаты в Краснодарском крае – 42378 рублей. В Астрахани они также больше, чем в Волгоградской области – 40568 рублей. Меньше, чем в волгоградском регионе, зарабатывают в Крыму, Калмыкии и Адыгее.
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