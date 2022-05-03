В Волгограде 9 мая проедет техника 1945 года

9 мая в Волгограде состоится традиционный авто- и мотопробег участников технических клубов города и области «Слава Русскому Солдату», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Возглавит колонну техника, принимавшая участие в Параде Победы, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Движение ретро и современной техники начнется в 14.30 на нижней террасе Набережной 62-й Армии, затем колонна пройдет через проспект им. В.И.Ленина, Мамаев курган и финиширует на площади Павших борцов.
Все машины, участвующие в патриотической акции, будут украшены символикой Дня Победы – флагами и георгиевскими лентами, а водители будут одеты в военную форму.
По словам организаторов мероприятия - Волгоградской общественной организации «Моторы Сталинграда» - в этом году в автопробеге планируется участие более ста автомобилей и мотоциклов.