Морозную ночь и утро до -3 ожидают в Волгоградской области

Полезно знать 02.05.2022 19:48
02.05.2022 19:48
Синоптики снова предупреждают жителей Волгоградской области о грядущих заморозках. Как сообщили в Гидрометцентре России, ночью и утром 3 мая на территории Волгоградской области в воздухе и на поверхности почвы прогнозируется -1...-3°.
Заморозки также ожидается ночью в Ростовской области и в Калмыкии.
Ранее «Высота 102» уже сообщала о возможном похолодании на майских праздниках. По словам сотрудников Волгоградского гидрометцентра, виной всему антициклон, где происходит заток холодных арктических воздушных масс.
Воздух в дневные часы в регионе прогреется до +13...+18º.
Реклама
Дуб-«целитель» из Волгоградской области претендует на звание дерево года02.05.2022 09:04
Полезно знать 02.05.2022 09:04
Заметки астролога: рекомендации с 2 по 8 мая 2022 года02.05.2022 07:39
Полезно знать 02.05.2022 07:39
В Волгоградской области грядут заморозки до -3 градусов29.04.2022 15:24
Полезно знать 29.04.2022 15:24
Десятки частных и многоквартирных домов обесточат в Волгограде 29 апреля29.04.2022 08:17
Полезно знать 29.04.2022 08:17
Компания «СОГАЗ-Мед» помогает активными действиями28.04.2022 19:32
Полезно знать 28.04.2022 19:32
Смертельно опасные пауки активизируются в Волгоградской области28.04.2022 17:13
Полезно знать 28.04.2022 17:13
В Волжском 1 мая перекроют движение по проспекту Ленина28.04.2022 12:54
Полезно знать 28.04.2022 12:54
Аквапарк «Акватория» готовится к новому сезону работы28.04.2022 12:03
Полезно знать 28.04.2022 12:03
Энергетики отключат свет сразу в пяти районах Волгограда 28 апреля28.04.2022 08:48
Полезно знать 28.04.2022 08:48
Шторм с ливнем и градом обрушится на Волгоградскую область27.04.2022 20:11
Полезно знать 27.04.2022 20:11
Ж/д переезд в Волгоградской области закроют 29 апреля27.04.2022 16:24
Полезно знать 27.04.2022 16:24
На трассах Волгоградской области с 30 апреля оптимизируют движение27.04.2022 11:19
Полезно знать 27.04.2022 11:19
Гроза с порывистым ветром обрушится на Волгоград 27 апреля27.04.2022 10:26
Полезно знать 27.04.2022 10:26
Осторожно, змея!: как отличить гадюку и обезопасить себя от ее укуса27.04.2022 06:26
Полезно знать 27.04.2022 06:26
27 апреля пять районов Волгограда оставят без электроэнергии26.04.2022 22:52
Полезно знать 26.04.2022 22:52
Реклама