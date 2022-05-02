Морозную ночь и утро до -3 ожидают в Волгоградской области









Синоптики снова предупреждают жителей Волгоградской области о грядущих заморозках. Как сообщили в Гидрометцентре России, ночью и утром 3 мая на территории Волгоградской области в воздухе и на поверхности почвы прогнозируется -1...-3°.

Заморозки также ожидается ночью в Ростовской области и в Калмыкии.

Ранее «Высота 102» уже сообщала о возможном похолодании на майских праздниках. По словам сотрудников Волгоградского гидрометцентра, виной всему антициклон, где происходит заток холодных арктических воздушных масс.

Воздух в дневные часы в регионе прогреется до +13...+18º.



