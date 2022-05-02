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Морозную ночь и утро до -3 ожидают в Волгоградской области

Полезно знать 02.05.2022 19:48
02.05.2022 19:48



Синоптики снова предупреждают жителей Волгоградской области о грядущих заморозках. Как сообщили в Гидрометцентре России, ночью и утром 3 мая на территории Волгоградской области в воздухе и на поверхности почвы прогнозируется -1...-3°.
Заморозки также ожидается ночью в Ростовской области и в Калмыкии.
Ранее «Высота 102» уже сообщала о возможном похолодании на майских праздниках. По словам сотрудников Волгоградского гидрометцентра, виной всему антициклон, где происходит заток холодных арктических воздушных масс.
Воздух в дневные часы в регионе прогреется до +13...+18º.

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