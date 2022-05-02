Происшествия

На набережной Волгограда водитель сбил двух подростков

Происшествия 02.05.2022 10:48
02.05.2022 10:48



Автомобиль «Kia Spectra» сбил двух подростков 15 и 17 лет в центре Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, за рулем иномарки находился 23-летний водитель.
По предварительным данным, он следовал по улице Набережная 62-ой Армии в сторону улицы Комсомольская. ДТП случилось 1 мая вечером. 
Возле яхт-клуба водитель совершил наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть на нерегулируемом перекрестке. 
В результате ДТП пешеходы доставлены в больницу.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Происшествия
02.05.2022 11:27
Происшествия 02.05.2022 11:27

0
Далее
Происшествия
02.05.2022 10:36
Происшествия 02.05.2022 10:36

0
Далее
Происшествия
01.05.2022 20:00
Происшествия 01.05.2022 20:00

0
Далее
Происшествия
01.05.2022 18:08
Происшествия 01.05.2022 18:08

0
Далее
Происшествия
01.05.2022 12:55
Происшествия 01.05.2022 12:55

0
Далее
Происшествия
01.05.2022 12:46
Происшествия 01.05.2022 12:46

0
Далее
Происшествия
01.05.2022 11:49
Происшествия 01.05.2022 11:49

0
Далее
Происшествия
30.04.2022 19:12
Происшествия 30.04.2022 19:12

0
Далее
Происшествия
30.04.2022 13:01
Происшествия 30.04.2022 13:01

0
Далее
Происшествия
30.04.2022 07:22
Происшествия 30.04.2022 07:22

0
Далее
Происшествия
29.04.2022 12:44
Происшествия 29.04.2022 12:44

0
Далее
Происшествия
29.04.2022 11:02
Происшествия 29.04.2022 11:02

0
Далее
Происшествия
29.04.2022 10:29
Происшествия 29.04.2022 10:29

0
Далее
Происшествия
29.04.2022 10:20
Происшествия 29.04.2022 10:20

0
Далее
Происшествия
29.04.2022 10:17
Происшествия 29.04.2022 10:17

0
Далее

Лента новостей

13:24
Планы грандиозные: губернатора прокатили на колесе обозрения и рассказали о парках ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В центре Волгограда 3 мая пройдет первая репетиция парадаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградский барбекю-шеф победил в кулинарном баттле на ТНТСмотреть фотографии
12:07
Бочарову не сидится на майских дома: губернатор замечен в ЦПКиОСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде колонна поющих студентов прошагает по улице МираСмотреть фотографии
11:27
Юный автовор задержан в Волжском за кражу на ПервомайСмотреть фотографии
10:48
На набережной Волгограда водитель сбил двух подростковСмотреть фотографии
10:36
Иномарка врезалась в машину с детьми в Волгоградской области, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде выявили организации, где рьяно следят за вакцинациейСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде послевоенный жилой дом приговорили к сносуСмотреть фотографии
09:04
Дуб-«целитель» из Волгоградской области претендует на звание дерево годаСмотреть фотографии
08:24
В МЧС назвали самый пожароопасный район Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:57
Военная полиция переведена на усиленный режим службы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:39
Заметки астролога: рекомендации с 2 по 8 мая 2022 годаСмотреть фотографии
21:10
38-летний волгоградец умер от коронавирусаСмотреть фотографии
20:00
В Волгоградской области ищут пропавшего парня в робеСмотреть фотографии
19:25
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
Первомайское шествие в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографии
18:08
Аварию на водопроводе в центре Волгограда устранят до утра 2 маяСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде день рождения отмечает главный общественник Евгений КнязевСмотреть фотографии
17:09
Волгоградских спасателей перевели в режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
16:54
Лишь 10% волгоградцев считают 1 мая праздником трудящихсяСмотреть фотографии
16:11
«Ждем и Хирурга»: в Волгоград снова приезжают «Ночные волки»Смотреть фотографии
15:32
В Волгоградском парке появились скворечникиСмотреть фотографии
14:33
Сенатор с удочкой, утенок-весельчак и коляска для детского сада: Первомай в Волгограде в лицах и краскахСмотреть фотографии
13:15
В первомайских шествиях участвовали почти 50 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области рыбак утонул в своей машинеСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде после скандала вывезли устроенную МУПом свалкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Экс-главный тренер «Ротора» припомнил волгоградским функционерам старые обидыСмотреть фотографии
11:51
Матпомощь без НДФЛ: смотрим, что требовали волгоградцы на ПервомайСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 