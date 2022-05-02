На набережной Волгограда водитель сбил двух подростков









Автомобиль «Kia Spectra» сбил двух подростков 15 и 17 лет в центре Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, за рулем иномарки находился 23-летний водитель.

По предварительным данным, он следовал по улице Набережная 62-ой Армии в сторону улицы Комсомольская. ДТП случилось 1 мая вечером.

Возле яхт-клуба водитель совершил наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть на нерегулируемом перекрестке.

В результате ДТП пешеходы доставлены в больницу.



