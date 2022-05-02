Заметки астролога: рекомендации с 2 по 8 мая 2022 года





Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.

Со 2 по 8 мая 2022 года

Всю неделю Луна растущая, идет первая четверть Луны. В благоприятные дни можно начинать новые, но не важные, дела, заниматься посадками и пересадками растений (вершков).

С 3 по 6 мая Солнце будет находиться в соединении и Ураном: возрастет невротичность, поэтому стоит контролировать эмоции. Дети могут быть более возбудимы и непослушны. Желательно заниматься йогой, плаванием, делать массажи.

Со 2 до 6 мая Марс будет находиться в благоприятном аспекте с Ураном. В этот период можно успешно решить вопросы, касающиеся электроники, интернета, электротехники. Рекомендуется проявление активности и занятия спортом.

2 мая в 13 ч.48м. Луна входит в знак Близнецов и будет находиться в нем до 2 ч.06м. 5 мая.

Это удачные дни для коротких поездок, начала учебного цикла, получения и передачи информации, дел, связанных со средствами связи.

Уязвимы легкие и, особенно, бронхи, руки, плечи. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней сосудистой системы, печени и крови.

Период не плодовитый, поэтому не стоит в этот период сажать и пересаживать растения, кроме вьющихся.

5 мая в 2 ч.06м. Луна войдет в знак Рака и будет находится в нем до 14ч.51м. 7 мая.

Это удачное время для занятий семьей, домом, им следует уделять повышенное внимание. Это удачные дни для регистрации брака.

Уязвимы желудок, пищевод, лимфосистема, молочные железы. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения костной системы, зубов, суставов, коленей.

Это удачные дни для посадок и пересадок «вершков», посева семян, посадок и пересадок томатов, полива и подкормок растений. Пока будет идти растущая Луна, посадки и пересадки «корешков» не рекомендуются, так как все может уйти в ботву.

7 мая в 14ч.51м. Луна переходит в знак Льва будет находиться в нем до 1ч.54м. 10 мая.

Это удачный период для занятий детьми, искусством, танцами, посещения развлекательных мероприятий даже в будние дни.

Уязвимы сердце, сердечно-сосудистая система, область грудной клетки, верхняя часть спины. Их не следует перегружать и проводить на них манипуляции. Можно лечить и проводить манипуляции на глазах, ушах, глазах, приводить в порядок нервную систему.

Период не плодовитый, поэтому любые посадки и пересадки растений не рекомендуются. Можно бороться с болезнями растений.

Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.



