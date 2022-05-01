Расследования

Житель Волгоградской области сдался полиции после убийства приятеля

Расследования 01.05.2022 10:04
01.05.2022 10:04


34-летний житель Фролово сдался полицейским после того, как убил своего приятеля. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 28 апреля мужчина пришел в гости к своему приятелю в дом на улице Революционная. Во время застолья между мужчинами вспыхнул конфликт, и в качестве "аргумента"  нанес удар бутылкой по голове товарища и два удара разделочной доской.
Не остановившись на этом, он схватил нож и в буквальном смысле слова изрезал приятеля. Хозяин квартиры скончался на месте, а виновник его смерти скрылся. На следующий день мужчина вернулся на место совершения преступления, чтобы скрыть следы. Однако, осознав, что натворил, попросил соседей вызвать полицию. Подозреваемый заключен под стражу.


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