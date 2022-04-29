Расследования

Дело о смертельной коммунальной аварии в Волжском передали в суд

Расследования 29.04.2022 16:43
29.04.2022 16:43


В Волгоградской области утверждено обвинение по уголовному делу о гибели людей в городе Волжском в результате аварии на теплосетях. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, в нарушении требований промышленной безопасности и халатности обвиняют управляющего, главного инженера, диспетчера, начальника теплового района №2 ООО «Волжские тепловые сети» и главного госинспектора межрегионального отдела госстройнадзора Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. 



— По версии следствия, управляющий, главный инженер и начальник теплового района № 2 ООО «Волжские тепловые сети», в период с июня 2016 года по январь 2021 года ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности, не приняли мер к обеспечению безопасности магистрального трубопровода системы горячего водоснабжения. Вопреки требованиям законодательства на трубопроводе не проводились ежегодные осмотры, технические освидетельствования и диагностирования, — сообщает Оксана Черединина. — В результате 3 января 2021 года в Волжском из-за коррозии произошел порыв участка трубопровода, повлекший обрушение дорожного полотна и распространение горячей воды и пара. Находившийся в зоне аварии мужчина упал в горячую воду, получив многочисленные ожоги, причинившие тяжкий вред здоровью.

Диспетчера ООО «Волжские тепловые сети» обвиняют в том, что тот не распорядился уже после аварии выставить ограждения. В результате в условиях плохой видимости двое пенсионеров упали в горячую воду, получив ожоги, от которых впоследствии скончались.

— При этом 31 октября 2019 года главный государственный инспектор межрегионального отдела Ростехнадзора, являясь членом комиссии по проверке готовности оборудования к пуску в работу, подписал акт соответствия тепловой магистрали установленным требованиям и возможности ее допуска в эксплуатацию, — говорится в материалах дела.  Однако в указанном акте он дополнительно указал на отсутствие разработанных специализированной организацией паспорта и инструкции по эксплуатации магистрального трубопровода, а также непроведение экспертизы промышленной безопасности. Вместе с тем, каких-либо мер для устранения отмеченных недостатков государственный инспектор не инициировал.

Все фигурант дела отрицают свою вину. Главный госинспектор межрегионального отдела Ростехнадзора от дачи показаний отказался. Рассматривать дело с обвинительным заключением прокуратуры Волгоградской области будут в Волжском городском суде. 

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