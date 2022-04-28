Экономика

Банк «Открытие»: ключевая ставка может быть снижена до 15%

Экономика 28.04.2022 18:15
28.04.2022 18:15


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич комментирует.
По прогнозу «Открытие Research», на ближайшем заседании Совет директоров Банка России снизит ключевую ставку на фоне укрепления рубля и замедления недельных темпов инфляции. Величина снижения ставки может составить до 2 п.п., а сама ставка – достичь 15%.
В период с 9 по 22 апреля недельный прирост цен замедлился до 0,2-0,25% н/н по сравнению с 2% н/н на пике в марте. Годовые темпы инфляции находятся вблизи 17,6% г/г. Этому способствует наблюдаемое с конца марта снижение цен на бытовую технику и электронику (от -2% до -2,7% н/н), строительные материалы (от -0,1 до -0,5% н/н) и резкое замедление роста цен на легковые автомобили. В продовольствии в условиях спада ажиотажного спроса наблюдается замедление роста цен на товары длительного хранения (сахар, соль, крупы), изменение цен на различные плодоовощные товары составило от -5,6% до +3% н/н после устойчивого роста в марте.
Инфляционные ожидания населения в апреле развернулись вниз: с 18,3% в марте до 12,5%. Это значение стало минимальным с сентября 2021 года, однако его динамика носит характерный «пилообразный» характер, и в мае мы можем вновь увидеть рост. При этом ценовые ожидания предприятий продолжили ускорение – средний ожидаемый темп роста цен в ближайшие три месяца составил 18% по сравнению с 11,9% в марте. В числе факторов, способствующих сохранению рекордно высоких ценовых ожиданий бизнеса, снижение запасов готовой продукции, разрыв логистических цепочек и рост издержек в условиях санкций.
После преодоления шока на финансовых рынках в марте и при отсутствии новых потрясений ключевая ставка будет снижаться – ее текущий уровень генерирует избыточный приток рублевых депозитов и негативно сказывается на кредитовании. Вероятно, Банк России в целом повторит опыт 2015 г., когда снижение ставки началось примерно спустя 6 недель после ее скачкообразного повышения. На последующих 4 заседаниях регулятор снизил ключевую ставку с 15% до 11% при месячных темпах инфляции, соответствующих 7-8% годовых, после чего взял паузу в целях мониторинга инфляционной динамики, депозитной и кредитной активности. 
Учитывая нынешний более высокий уровень ставки (17%), а также существенное снижение выдач в начале апреля кредитов наличными (более чем в 7 раз) и ипотеки (более чем в 2,5 раза) Банк России вполне может выбрать более стимулирующий подход, снизив ее сразу на 2 процентных пункта – до 15%. С меньшей вероятностью – на фоне сохранения проинфляционных рисков – регулятор может избрать более осторожный подход, о чем свидетельствуют рыночные ожидания. Еще в начале недели трехмесячные свопы на ключевую ставку составляли 15,5%, что соответствует рыночным ожиданиям ее снижения до 16% на заседании 29 апреля и до 15% на заседании 10 июня.

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