Бывший свинокомплекс в Волжском продают за долги владельца из Сочи





Комплекс зданий и сооружений бывшего свинокомплекса «Волжский» и земельный участок для содержания и выращивания животноводческой продукции выставили на торги за 19 миллионов 106 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЭТП «Центр дистанционных торгов», недвижимое имущество находится в Волжском Волгоградской области на ул. ул. Заволжская, 24.

Выставлены на продажу здания и сооружения общей площадью 6823,51 кв.м., а также земельный участок площадью 107700 кв.м., принадлежащий на праве собственности залогодержателю на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 03.04.2014 года.













Собственником имущества является обанкротившееся ООО «Сочинская продовольственная компания». В отношении этой компании, которая зарегистрирована в Сочи, в мае 2021 года была введена процедура конкурсного производства.

Имущество находится в залоге у банка, согласно заключенному в 2014 году кредитному договору на сумму 35 миллионов рублей.



