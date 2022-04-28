Бывший свинокомплекс в Волжском продают за долги владельца из Сочи

Экономика 28.04.2022 16:05
28.04.2022 16:05
Комплекс зданий и сооружений бывшего свинокомплекса «Волжский» и земельный участок для содержания и выращивания животноводческой продукции выставили на торги за 19 миллионов 106 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЭТП «Центр дистанционных торгов», недвижимое имущество находится в Волжском Волгоградской области на ул. ул. Заволжская, 24.
Выставлены на продажу здания и сооружения общей площадью 6823,51 кв.м., а также земельный участок площадью 107700 кв.м., принадлежащий на праве собственности залогодержателю на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 03.04.2014 года.
Собственником имущества является обанкротившееся ООО «Сочинская продовольственная компания». В отношении этой компании, которая зарегистрирована в Сочи, в мае 2021 года была введена процедура конкурсного производства.
Имущество находится в залоге у банка, согласно заключенному в 2014 году кредитному договору на сумму 35 миллионов рублей.
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