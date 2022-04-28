Волгоградские следователи ищут виновника гибели рабочего на кирпичном заводе

Расследования 28.04.2022 14:59
28.04.2022 14:59
В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту гибели на производстве 22-летнего рабочего. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, следователи установят лиц, которые отвечали за соблюдение техники безопасности на предприятии и допустили их нарушение, что привело к смерти человека.
Напомним, трагедия произошла 18 марта этого года. 22-летний мужчина в одиночку работал на конвейере по фасовке глины на заводе по производству кирпичных блоков «Биотех» в Красноармейском районе Волгограда. Пытаясь очистить конвейерную ленту от глиняной массы, он упал в технологическое отверстие конвейера в бункерную часть промежуточных вальцов. Молодой человек получил смертельные травмы.
Ранее сообщалось, что нарушения техники безопасности на производстве могли допустить как и руководство предприятия, так и сам погибший. Трудовая инспекция также проводит расследование этой трагедии по линии своего ведомства.
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