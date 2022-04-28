Экономика

Сбербанк в Волгоградской области наблюдает повышенный спрос на зарплатные проекты среди предпринимателей

Экономика 28.04.2022 13:43 Новости компаний
28.04.2022 13:43 Новости компаний


В первой половине апреля 2022 года более 250 представителей малого бизнеса стали финансовыми партнёрами Сбербанка в Волгоградской области в рамках зарплатного проекта. Это более чем в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Всего в Волгоградской области в рамках зарплатного проекта Сбербанк сотрудничает почти с 17 тысячами корпоративных клиентов в сегменте малый бизнес. 
Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Зарплатный проект – это удобный и востребованный у бизнеса банковский сервис, позволяющий производить автоматическое зачисление заработной платы на карты сотрудников. Управлять и контролировать зачисления онлайн можно в интернет-банке СберБизнес, а по возникающим вопросам обращаться в поддержку, которая работает 24/7. Оплату труда сотрудникам можно осуществлять, как в выходные, так и в праздничные дни». 
После перехода на зарплатный проект Сбербанка владельцу своего дела и одновременно работодателю предоставляется необходимое программное обеспечение, а сотрудникам компаний не нужно идти в банк, чтобы получить карты, их привезут напрямую в офис или на предприятие. Кроме того, для всех держателей дебетовых карт Сбербанк предоставляется возможность самостоятельно выбрать индивидуальный дизайн карты.
Напомним, что сейчас для корпоративных клиентов действует акция по зачислению заработной платы без комиссии до конца года, при заключении с банком зарплатного договора до 31 июля 2022 года. Для этого необходимо оставить заявку в личном кабинете СберБизнес. Льготные условия будут действовать со следующего дня после подачи заявки и до 31 декабря 2022 года. 


 

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