Здравоохранение

Волгоградский облздрав рассказал о причинах смерти 16 младенцев

Здравоохранение 28.04.2022 12:55
28.04.2022 12:55


За два месяца текущего года в Волгоградской области скончались 16 младенцев - на четыре случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, рост младенческой смертности связан с внешними причинами смерти у детей.
В целом, по оперативным данным Минздрава РФ, с 1 января по 21 апреля в Волгоградской области показатель младенческой смертности составил 3,2 на 1000 родившихся - ниже среднероссийского показателя в 4,2.
При этом в регионе сокращается младенческая смертность от болезней и патологий. Современная медицина позволяет выявить такие проблемы на ранних сроках беременности. 
Что же касается внешних причин, от которых погибают дети, то это, как правило, несчастные случаи, в том числе по недосмотру родителей.
Так, к примеру, 5 февраля в поселке Иловля погиб шестимесячный мальчик. Он захлебнулся рвотными массами пока отец спал. В Котельниковском районе в конце марта умер грудничок от асфиксии дыхательных путей. Его 37-летняя мать сообщила, что уснула от усталости во время кормления ребенка грудью. малыш скончался от асфиксии дыхательных путей. 

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