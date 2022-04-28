Политика

Молодые депутаты из Волгограда и Луганска договорились о сотрудничестве

Политика 28.04.2022 10:11
28.04.2022 10:11


В Волгоградской областной думе представители молодежного парламента  региона обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из  Луганской Народной Республики. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу облдумы, общение между молодыми  депутатами прошло в формате видеоконференции. 

— В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования государственной молодежной политики, привлечения активных и инициативных молодых людей к решению актуальных проблем своих территорий, а также задач регионального и общероссийского значения, — сообщила информагентству  представитель  Волгоградской областной думы  Екатерина Трофимова. —  Участники представили лучшие наработки в данной сфере, наметили направления для сотрудничества в части развития молодежного парламентаризма. О поддержке и стремлении к партнерству с молодыми парламентариями братской республики заявили  руководители Общественной молодежной палаты при Государственной Думе и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ.

Одной из ключевых тем «круглого стола» стало патриотическое и духовно-нравственное воспитание  молодежи  ЛНР и Волгоградской области.   

— Учитывая исторические особенности нашего города и области, тема патриотизма занимает особое место в сердце каждого жителя. Волгоградская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации, где был принят закон о патриотическом и духовно-нравственном воспитании, — напомнил председатель комитета Волгоградской областной думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Алексей Рыгин. Он также отметил, что накопленный волгоградцами опыт в части патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи может быть полезен в работе коллег из Луганской Народной Республики.

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