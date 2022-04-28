В Волгоградской областной думе представители молодежного парламента региона обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Луганской Народной Республики. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу облдумы, общение между молодыми депутатами прошло в формате видеоконференции.

— В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования государственной молодежной политики, привлечения активных и инициативных молодых людей к решению актуальных проблем своих территорий, а также задач регионального и общероссийского значения, — сообщила информагентству представитель Волгоградской областной думы Екатерина Трофимова. — Участники представили лучшие наработки в данной сфере, наметили направления для сотрудничества в части развития молодежного парламентаризма. О поддержке и стремлении к партнерству с молодыми парламентариями братской республики заявили руководители Общественной молодежной палаты при Государственной Думе и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ.

Одной из ключевых тем «круглого стола» стало патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи ЛНР и Волгоградской области.

— Учитывая исторические особенности нашего города и области, тема патриотизма занимает особое место в сердце каждого жителя. Волгоградская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации, где был принят закон о патриотическом и духовно-нравственном воспитании, — напомнил председатель комитета Волгоградской областной думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Алексей Рыгин. Он также отметил, что накопленный волгоградцами опыт в части патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи может быть полезен в работе коллег из Луганской Народной Республики.