Энергетики отключат свет сразу в пяти районах Волгограда 28 апреля

Плановые отключения электроэнергии затронут 28 апреля жилые и коммерческие здания в Центральном, Ворошиловском, Тракторозаводском, Дзержинском и Кировском районах Волгограда. По некоторым адресам света не будет 3-4 часа, другим же придется потерпеть неудобства на протяжении всего дня.
По данным АО «ВМЭС», будут обесточены следующие помещения:
- улица 8-й Воздушной Армии, 39, 41, 45, 47, 47а, 47б;
- улица Землячки, 56;
- улица Ильмовая, 21, 30;
- улица Кременская, 55а–79, 60–100;
- улица Ореховая, 30, 36;
- улица Рябиновая, 17–69, 12–54;
- улица Шаблиевская, 69–111, 44–84;
- улица Ясеневая, 21–63;
- улица 95-й Гвардейской Дивизии, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
- улица Дегтярева, 33, 35;
- улица Дзержинского, 24, 28, 30, 32.
- улица Вяземская, 19а;
- улица Гродненская, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 9;
- улица Ковенская, 1а, 4, 4а, 6, 6а;
- улица Комитетская, 54/1, 56/1;
- улица Кузнецкая, 10, 9, 91/1, 91/2, 93, 91/7, 93/8, 99, 101, 101а, 103, 120а, 122, 122а, 124, 124а, 126, 126а, 128, 128а, 130, 130а, 132, 132а, 134;
- улица Ленинградская, 113, 115–131, 116–132, 115а, 118а, 119а, 120а, 122а, 124а, 125а, 126а, 129а, 130а;
- улица Радомская, 2, 6, 10, 10а, 12.
С 10 до 13 часов света не будет в зданиях на улице Глубокоовражной, 29, 33 и расположенной рядом котельной.