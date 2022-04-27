Шторм с ливнем и градом обрушится на Волгоградскую область

Полезно знать 27.04.2022 20:11
27.04.2022 20:11
Град, грозы, ливни и сильный ветер порывами до 25 м/с прогнозируется в Волгоградской области в ночь на 28 апреля.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный ежедневный сводный прогноз МЧС о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе, ухудшение погоды ожидается уже сегодня вечером. Удар стихии придется в основном на восточные районы области. Завтра днем существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы 11-14 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха: ночью +9...+14º, при прояснении +4...+9º, днем +19...+24º, в отдельных северо-западных районах +14...+19º.
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