Расследования

Последние звонки в школах Волгограда и области пройдут в традиционном формате

Расследования 27.04.2022 19:06
27.04.2022 19:06


В Волгоградской области учащиеся выпускных классов школ, гимназий и лицеев уже готовятся к сдаче ЕГЭ и прощальным торжественным линейкам. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в профильном комитете обладмина, Последние звонки в этом году состоятся во всех общеобразовательных учреждениях в традиционном формате. 

— Праздник последнего звонка для выпускников пройдет 25 мая в традиционном формате — на свежем воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и мер безопасности, сообщили информагентству в  региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Напомним, что накануне губернатор Волгоградской области побывал в первом сверхсовременном технопарке на базе педагогического вуза. В образовательном пространстве школьники и будущие учителя занимаются научной работой. 

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