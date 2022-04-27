Последние звонки в школах Волгограда и области пройдут в традиционном формате

В Волгоградской области учащиеся выпускных классов школ, гимназий и лицеев уже готовятся к сдаче ЕГЭ и прощальным торжественным линейкам. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в профильном комитете обладмина, Последние звонки в этом году состоятся во всех общеобразовательных учреждениях в традиционном формате.

— Праздник последнего звонка для выпускников пройдет 25 мая в традиционном формате — на свежем воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и мер безопасности, сообщили информагентству в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Напомним, что накануне губернатор Волгоградской области побывал в первом сверхсовременном технопарке на базе педагогического вуза. В образовательном пространстве школьники и будущие учителя занимаются научной работой.