В Волгограде на базе социально-педагогического университета открылось образовательное пространство - межфакультетский технопарк, оснащенный робототехникой, оборудованием для экспериментов по физике, химии и генетике и др. Сегодня, 26 апреля, с инновационной площадкой для подготовки педагогов ознакомился губернатор Андрей Бочаров.

Под технопарк на территории ВГСПУ выделена площадь в 700 квадратных метров. Здесь расположены два коворкинг-пространства, зона междисциплинарных форм обучения, медиастудия, методические кабинеты, учебные классы, электронная библиотека и читальный зал. Здесь же проводят занятия с учениками психолого-педагогических классов Волгоградской области. Одна из площадок ориентирована на сотрудничество с российским обществом «Знание». Теоретические разработки студенты реализуют на занятиях со школьниками. За счет такой работы будущий педагог имеет возможность проводить уроки с использованием новейшего цифрового оборудования.

— Наш педагогический университет является уникальным — это ведущий педагогический вуз страны. Здесь очень сильный профессорско-преподавательский состав, здесь очень серьезная научная школа. Здесь происходит разработка, апробирование новых методик и подходов, — подчеркнул в ходе своего визита в вуз губернатор Волгоградской области. — Современный технопарк — один из элементов подготовки будущих учителей и воспитателей, которые будут работать в Волгоградской области и за ее пределами. Важно, что такие площадки нужны не только для студентов, но и действующих учителей, которые смогут проходить здесь дополнительную подготовку. Работа по внедрению современных технологий и подходов продолжится. Это касается не только университетов, но и наших колледжей и техникумов.

Как было отмечено в ходе встречи с Андрея Бочарова с педагогами, ВГСПУ в 2021 году вошел в десятку ведущих вузов страны, где по нацпроекту «Образование» открылся педагогический «Кванториум». В естественнонаучной и технологической лабораториях студенты осваивают работу со сложным оборудованием, а школьники получают новые знания и полезные навыки.

— Я очень рад, что Александр Коротков стал хорошим продолжателем заложенных здесь традиций, полностью понимает проблематику. Университет не стоит на месте, развивается. Мы все видим изменения и уверены, что университет, будет и дальше развиваться — мы с Александром Михайловичем уже посмотрели планы, — отдельно подчеркнул губернатор. — Вуз занимает позицию государственника. И за это слова признательности в ваш адрес.