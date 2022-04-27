Компания молодежи разбилась в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 27.04.2022 10:52
27.04.2022 10:52
В Быковском районе водитель и трое пассажиров попали в больницу после ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около семи утра на грунтовой дороге, ведущей в сторону села Солдатско-Степное. За рулем «Дэу Нексия» находился 34-летний водитель, а в салоне – молодые люди. Из-за ошибки в управлении автомобилем машина опрокинулась. Водитель и парни в возрасте 23, 24 и 26 лет госпитализированы.
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