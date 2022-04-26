Уровень воды в Волге поднялся на полметра из-за сбросов Волжской ГЭС

На полметра поднялся уровень воды в Волге в Волгоградской и Астраханской областях из-за сбросов Волжской ГЭС. Как сообщили Гидрометцентре России, в целом на Нижней Волге наблюдается подъем уровня воды на 21-64 см.

Напомним, накануне Волжская ГЭС открыла затворы водосливной плотины для специального весеннего попуска в низовья Волги в интересах рыбного и сельского хозяйства. Каждый день водосброс будет увеличиваться на 2000 м³/c, чтобы к 28 апреля выйти на максимально установленные расходы 25000±500 м³/c. «Сельскохозяйственную полку», необходимую для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, Волжская ГЭС будет выдерживать по 30 апреля включительно.

Из-за паводка под Волгоградом было временно приостановлено движение пассажирского парома по маршруту Волжский-СНТ «Дачник-1», который курсировал с 7 апреля.