Самое время: волгоградцев пообещали не оставить без ЭКО

Здравоохранение 26.04.2022 10:50 Новости компаний
26.04.2022 10:50 Новости компаний
Правда ли что в мае могут отметить или "заморозить" выдачу квот на ЭКО по ОМС? – с таким вопросом обратились к нам несколько жительниц Волгограда. Такой слух стал распространяться около недели назад среди женщин, планирующих ЭКО по ОМС в нашем городе.
Пациентки медицинских клиник переживают, что, с учетом текущей обстановки, не станет необходимых препаратов и квоты будут отменены. О том, есть ли основания таких опасений, редакция информагентства поинтересовалась у специалистов.
Ситуацию прокомментировали в клинике «Мать и дитя», которая внесена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации базовой программы ОМС.
Как пояснила главный врач клиники Светлана Кухарева, данная информация является не более чем слухом, и ничего общего с реальным положением дел не имеет. Более того в Волгограде готовы оказать помощь не только жителям региона, но и пациентам из других субъектов РФ.
- Мы продолжаем принимать пациентов по направлению ЭКО по ОМС. Квалифицированная помощь оказывается жителям Волгограда, Волгоградской области и других регионов России. Кроме того, на сегодняшний день мы имеем в запасе все необходимые медикаменты и расходные материалы в достаточном количестве, и не стоит переживать, что может чего-то не хватить.
В 2022 году Волгоградской области на экстракорпоральные оплодотворения (ЭКО) выделено 1100 квот. А это значит, медицинские клиники продолжат прием пациентов по направлению ЭКО по полису ОМС (обязательного медицинского страхования). Процедура подготовки к ЭКО проходит с учетом индивидуальной ситуации каждой женщины, и любые вопросы о своем здоровье, показаниях и противопоказаниях к процедуре возможно обсудить на приеме у врача репродуктолога клиники «Мать и дитя» Волгоград. Более того, после консультации врача, женщина может получить квоту в клинике, - уточнила Светлана Кухарева.
Напомним, в Волгоградской области в 2021 году было проведено 1279 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В результате на свет появилось 337 малышей, 29 из них – двойни, еще в одной волгоградской семье родилось сразу три ребенка.
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