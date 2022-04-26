Здравоохранение

Самое время: волгоградцев пообещали не оставить без ЭКО

Здравоохранение 26.04.2022 10:50 Новости компаний
26.04.2022 10:50 Новости компаний


Правда ли что в мае могут отметить или "заморозить" выдачу квот на ЭКО по ОМС? – с таким вопросом обратились к нам несколько жительниц Волгограда. Такой слух стал распространяться около недели назад среди женщин, планирующих ЭКО по ОМС в нашем городе.
Пациентки медицинских клиник переживают, что, с учетом текущей обстановки, не станет необходимых препаратов и квоты будут отменены. О том, есть ли основания таких опасений, редакция информагентства поинтересовалась у специалистов.
Ситуацию прокомментировали в клинике «Мать и дитя», которая внесена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации базовой программы ОМС. 
Как пояснила главный врач клиники Светлана Кухарева, данная информация является не более чем слухом, и ничего общего с реальным положением дел не имеет. Более того в Волгограде готовы оказать помощь не только жителям региона, но и пациентам из других субъектов РФ.

- Мы продолжаем принимать пациентов по направлению ЭКО по ОМС. Квалифицированная помощь оказывается жителям Волгограда, Волгоградской области и других регионов России. Кроме того, на сегодняшний день мы имеем в запасе все необходимые медикаменты и расходные материалы в достаточном количестве, и не стоит переживать, что может чего-то не хватить.  
В 2022 году Волгоградской области на экстракорпоральные оплодотворения (ЭКО) выделено 1100 квот.  А это значит, медицинские клиники продолжат прием пациентов по направлению ЭКО по полису ОМС (обязательного медицинского страхования). Процедура подготовки к ЭКО проходит с учетом индивидуальной ситуации каждой женщины, и любые вопросы о своем здоровье, показаниях и противопоказаниях к процедуре возможно обсудить на приеме у врача репродуктолога клиники «Мать и дитя» Волгоград. Более того, после консультации врача, женщина может получить квоту в клинике, - уточнила Светлана Кухарева. 

Напомним, в Волгоградской области в 2021 году было проведено 1279 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).  В результате на свет появилось 337 малышей, 29 из них – двойни, еще в одной волгоградской семье родилось сразу три ребенка. 


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Здравоохранение
25.04.2022 09:25
Здравоохранение 25.04.2022 09:25

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2022 11:09
Здравоохранение 23.04.2022 11:09

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2022 08:56
Здравоохранение 23.04.2022 08:56

0
Далее
Здравоохранение
18.04.2022 11:45
Здравоохранение 18.04.2022 11:45

0
Далее
Здравоохранение
12.04.2022 14:11
Здравоохранение 12.04.2022 14:11

0
Далее
Здравоохранение
12.04.2022 06:34
Здравоохранение 12.04.2022 06:34

0
Далее
Здравоохранение
11.04.2022 20:23
Здравоохранение 11.04.2022 20:23

0
Далее
Здравоохранение
10.04.2022 12:54
Здравоохранение 10.04.2022 12:54

0
Далее
Здравоохранение
10.04.2022 12:39
Здравоохранение 10.04.2022 12:39

0
Далее
Здравоохранение
10.04.2022 10:04
Здравоохранение 10.04.2022 10:04

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2022 17:55
Здравоохранение 07.04.2022 17:55

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2022 10:23
Здравоохранение 07.04.2022 10:23

0
Далее
Здравоохранение
06.04.2022 21:04
Здравоохранение 06.04.2022 21:04

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2022 09:29
Здравоохранение 05.04.2022 09:29

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2022 07:27
Здравоохранение 05.04.2022 07:27

0
Далее

Лента новостей

12:19
В облздраве рассказали о состоянии нанесшего себе увечья волжанинаСмотреть фотографии
12:14
Дырявые крыши на севере Волгограда починили после визита людей в погонахСмотреть фотографии
11:44
Масштабный молодежный фестиваль пройдет в Волгограде в этом годуСмотреть фотографии
11:30
Только пешком: 1 мая перекроют центр ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Исторические фонари на набережной в Волгограде заменят на новоделСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде задержали закурившего в самолете пассажираСмотреть фотографии
11:00
Два человека погибли из-за пьяного водителя в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде для нарушителей правил сортировки мусора создадут доски позораСмотреть фотографии
10:43
В Камышине мужчина с ножом в груди умер на лестничной площадкеСмотреть фотографии
10:27
На трассе под Волгоградом ВАЗ влетел под грузовик дорожных рабочихСмотреть фотографии
10:19
Между высотками на Семи ветрах в Волгограде снова отжигают чиновникиСмотреть фотографии
10:11
Суперсовременный технопарк для школьников и педагогов создан на базе ВГСПУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:49
Волгоградцы стали очевидцами пожара в микрорайоне Семь ветровСмотреть фотографии
09:31
Парад, салют и трехдневное световое шоу: программа на майские праздники в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:31
Японский колорит: в волгоградском ЦПКиО зацвели церцисы и настоящая сакураСмотреть фотографии
08:25
Котельную и сотни домов обесточат в Волгограде 26 апреляСмотреть фотографии
07:55
Ученые ищут спасение реки Донского бассейна в анализах воды и илаСмотреть фотографии
06:16
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотекеСмотреть фотографии
06:00
Футболиста волгоградского «Ротора» наградят часами за гол «Енисею»Смотреть фотографии
23:16
В Волгограде профсоюзы проведут митинг в поддержку президентаСмотреть фотографии
23:01
Собчак зачитала Макаревичу стихи волгоградского сантехникаСмотреть фотографии
22:59
Директора и чиновники: определились первые претенденты в кандидаты в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
19:36
Из-за вирусов пришлось прервать занятия в двух волгоградских школахСмотреть фотографии
19:09
«Душил и бил электрошокером»: в Волгоградской области суд арестовал напавшего на ювелирный салон разбойникаСмотреть фотографии
19:03
Змеи проснулись: один человек пострадал в Волгоградской области от укуса гадюкиСмотреть фотографии
18:59
В Камышине напавшую на ППС 40-летнюю женщину проверят на вменяемостьСмотреть фотографии
18:33
Волгоградцам рассказали, как защитить свои персональные данныеСмотреть фотографии
18:29
Волгоградское чудо природы Александровский грабен спасают от людейСмотреть фотографии
18:02
Жители Городища обвинили чиновников в отжиге отходов рядом с домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
Мишустин выделил на волгоградские дороги еще 2,2 млрд рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 