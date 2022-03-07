Общество

Суд в Москве может остановить скандальную стройку РЖД в поселке Волгограда

Общество 07.03.2022 18:59
07.03.2022 18:59


В Басманный районный суд Москвы поступил иск транспортного прокурора к ОАО «РЖД» о понуждении обеспечить функционирование железнодорожного переезда в поселке Горьковский Советского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», эта информация содержится в ответе Генеральной прокуратуры РФ на обращение местных жителей. Из документа следует, что в ОАО «РЖД» нарушили федеральный закон «О железнодорожном транспорте», а также ряд приказов и нормативных документов Минтранса и Минстроя, которые предусматривают сооружение пешеходных тоннелей или мостов на участках с интенсивным движением железнодорожного транспорта. Также в Генпрокуратуре сообщили, что предметом иска транспортного прокурора является обязание обеспечения функционирования железнодорожного переезда и возведения пешеходного моста или тоннеля после окончания строительства железнодорожной ветки. В иске содержится и требования принятия обеспечительных мер. В случае принятия таких мер строительство железной дороги может быть законсервировано  до вынесения судебного решения.

Также в Генпрокуратуре жителям поселка сообщили, что в их интересах 22 февраля подан иск областной прокуратурой к департаменту городского хозяйства Волгограда в связи с ненадлежащим состоянием дорог в заполотновской части Горьковского и отсутствием освещения. Одна из улиц Горьковского "прославилась" тем, что ее застелили старыми коврами и битым кирпичом, чтобы хоть как-то по ней можно было проехать.
Напомним, заполотновская часть поселка Горьковский окажется отрезанной от объектов социальной инфраструктуры, транспорта, учреждений здравоохранения, школ и детских садов после окончания строительства новой ветки железной дороги, которое ведет РЖД. Жители поселка были шокированы известием о том, что после завершения стройки будет демонтирован переезд, обеспечивающий связь заполотновской части  с цивилизацией. При этом трафик на новой ветке будет составлять 17 часов в сутки. То есть жителям заполотновской части поселка невозможно будет попасть ни в магазины, ни в школы, ни на остановки общественного транспорта.
Каким образом в РЖД могли утвердить проект, который, по сути, выкидывал из жизни сотни семей, волгоградцы не могут понять до сих пор.
- Никому в голову из РЖД не могло прийти, что инвестиционный проект, которым они гордо называют новую стройку, обречет нас на полную изоляцию от внешнего мира. Но тратиться на тоннель или переезд они не собирались. Чего мы только не слышали в свой адрес от представителей железной дороги, вплоть до оскорблений. А еще нам постоянно говорили, что мы ничего не добьемся, а борьба с таким гигантом, как РЖД, бесполезна. Несколько месяцев мы обращались с жалобами во все инстанции, где-то нас отфутболивали, где-то мы находили понимание. Особое спасибо - СК РФ в лице Александра Бастрыкина и Волгоградской транспортной прокуратуре, где встали на нашу сторону.  Признаемся, порой нас тоже одолевало отчаяние. Но  теперь мы радуемся хотя бы промежуточной победе. И хотим обратиться ко всем, кто опустил руки в борьбе за справедливость – не сдавайтесь, добивайтесь своей цели, если вы уверены, что правда на вашей стороне, - говорят жители поселка.




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