Банк «Открытие» за март выплатил клиентам на треть больше кешбэка

Экономика 25.04.2022 10:44 Реклама
25.04.2022 10:44 Реклама
Банк «Открытие» по итогам марта 2022 года начислил и выплатил своим клиентам на 37% больше бонусных рублей, чем за февраль. Количество клиентов, получивших бонусы, за месяц выросло почти на 20%.
Большинство клиентов — 66% — потратили полученный кешбэк на компенсацию покупок, почти 25% — на комиссии за СМС-информирование, 9% — на повышение процентов по накопительным счетам или компенсацию процентов по кредитам.
Банк «Открытие» с 1 марта обновил условия начисления кешбэка по программе лояльности МАКС. Теперь держателям карт Opencard и «Всё что надо» начисляется до 3% кешбэка за все покупки без дополнительных условий.
Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности МАКС и оформить карту «Открытия» можно на сайте банка, для клиентов со статусом «Премиум».
Реклама
Квартиры в Волгограде оказалась невыгодной инвестицией без их сдачи в аренду25.04.2022 12:32
Экономика 25.04.2022 12:32
ВТБ удвоил выдачи ипотеки на дома25.04.2022 12:28
Экономика 25.04.2022 12:28
Волгоградская область уменьшила госдолг до 56 миллиардов рублей25.04.2022 11:30
Экономика 25.04.2022 11:30
Волгоградские предприятия выведут на турецкие маркетплейсы23.04.2022 18:09
Экономика 23.04.2022 18:09
Волгоградцам привезут айфоны без разрешения Apple23.04.2022 12:18
Экономика 23.04.2022 12:18
Оборудование для АПК повезут из Волгограда на Донбасс22.04.2022 18:33
Экономика 22.04.2022 18:33
Волгоградские налоговики озвучили новые данные по ситуации с бизнесом22.04.2022 17:19
Экономика 22.04.2022 17:19
ВТБ бесплатно застраховал 10 тысяч детей на отдыхе в летнем лагере22.04.2022 16:42
Экономика 22.04.2022 16:42
Глава ВТБ Андрей Костин выступил за снижение ставки по льготной ипотеке22.04.2022 15:11
Экономика 22.04.2022 15:11
Больше 70% ипотеки на строительство индивидуальных домов выдаётся в рамках госпрограмм — Сбер22.04.2022 13:26
Экономика 22.04.2022 13:26
Банк «Открытие»: самый популярный сезонный транспорт в России – мотоцикл22.04.2022 12:58
Экономика 22.04.2022 12:58
Волгоград впервые принял металлургов со всей России22.04.2022 07:57
Экономика 22.04.2022 07:57
Работодатели задолжали волгоградцам 33 миллиона рублей21.04.2022 19:47
Экономика 21.04.2022 19:47
«Коровы тоже из-за границы?»: в Волгоградской области подорожали молочные продукты21.04.2022 19:36
Экономика 21.04.2022 19:36
Банк «Открытие» начал принимать заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов21.04.2022 15:52
Экономика 21.04.2022 15:52
Реклама