Происшествия

В Волгограде разыскивают водителя перевернувшегося с пассажиром микроавтобуса

Происшествия 23.04.2022 14:16
23.04.2022 14:16


Полиция в Волгограде устанавливает личность и местонахождение водителя микроавтобуса Hyundai Starex, по вине которого пострадал 29-летний пассажир. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в результате ДТП, произошедшего днем 22 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла на Третьей продольной магистрали. Микроавтобус ехал в сторону улицы Алюминиевой, когда водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате автомобиль перевернулся, находившийся в машине человек был ранен. Кто вызвал скорую помощь пострадавшему, не сообщается, однако водитель скрылся с места ДТП до прибытия экипажа ДПС.

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