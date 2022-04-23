В Волгограде разыскивают водителя перевернувшегося с пассажиром микроавтобуса

Полиция в Волгограде устанавливает личность и местонахождение водителя микроавтобуса Hyundai Starex, по вине которого пострадал 29-летний пассажир. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в результате ДТП, произошедшего днем 22 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Авария произошла на Третьей продольной магистрали. Микроавтобус ехал в сторону улицы Алюминиевой, когда водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате автомобиль перевернулся, находившийся в машине человек был ранен. Кто вызвал скорую помощь пострадавшему, не сообщается, однако водитель скрылся с места ДТП до прибытия экипажа ДПС.