Здравоохранение

Волгоградские врачи вернули младенцу с редкой патологией возможность встать на ноги

Здравоохранение 23.04.2022 08:56
23.04.2022 08:56


Врачи Волгоградской областной детской больницы спасли новорожденную девочку с редкой патологией – врожденным вывихом голени. Ребенка доставили в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей сразу после рождения, где в течение двух недель медики провели мультидисциплинарное лечение. Это произошло год назад, и сегодня девочка самостоятельно ходит и даже бегает, рассказали в медучреждении.

Врожденный вывих голени, по словам врачей, требует немедленного лечения в первые дни и даже часы жизни новорожденного. При поступлении малышку осмотрели несколько узких специалистов, включая травматолога-ортопеда Александра Анциперова. Они приняли решение – ежедневно в течение 14 дней проводить поэтапное гипсование с вправлением голени и выведением конечности в правильное ортопедическое положение. К моменту выписки медики достигли необходимый объем движений сгибания-разгибания.

Этиология заболевания до конца не ясна, пояснили в детской облбольнице. Оно, как большинство ортопедических патологий, обнаруживаются при проведении планового УЗИ, либо сразу после рождения ребенка.

– Известно, что врожденный вывих голени не относится к так называемым порокам развития закладки, так как проявляется во второй половине беременности, – рассказали врачи. – К этому времени все элементы костно-мышечной системы уже сформированы. Наследственная предрасположенность, по данным ряда специалистов, не прослеживается, хотя есть отдельные наблюдения семейных случаев.

По словам медиков, основой так называемой нестабильности коленного сустава является гипоплазия передней крестообразной связки, недоразвитие или контрактура четырехглавой мышцы бедра. При сочетании с внешними факторами, такими как недостаток амниотический жидкости, тазовое предлежание, недостаток внутриматочного пространства и другими, возникают условия для формирования патологии.

– Благодаря раннему выявлению, грамотной и своевременной схеме лечения, ортопедические проблемы у детей, в большинстве случаев, успешно поддаются коррекции. Отдаленные результаты также демонстрируют эффективность: все дети, получившие своевременное лечение, начинают самостоятельно ходить в возрасте 9–18 месяцев, – резюмировали в медучреждении.

Фото: Волгоградская областная детская больница/ ВКонтакте.

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