Бывший вице-губернатор Волгоградской области предложил сократить работу гипермаркетов по выходным

Депутат Государственной Думы, бывший вице-губернатор Волгоградской области Олег Матвейчев обратился в Минпромторг с просьбой изменить режим работы гипермаркетов и сократить часы их работы по воскресеньям. Депутат считает, что эта мера способствует развитию фермерских рынков в России, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости.
По мнению Матвейчева, в настоящее время малые предприятия сельскохозяйственной отрасли не получают достаточный объем господдержки. С ограничением времени работы гипермаркетов в воскресные дни часть покупателей естественным образом перейдет на фермерские рынки, чтобы совершить закупки на неделю.
– Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье), – говорится в обращении депутата к главе Минпромторга Денису Мантурову.
В Минпромторге официально не комментировали обращение Матвейчева.