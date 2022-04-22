Федеральные новости

Бывший вице-губернатор Волгоградской области предложил сократить работу гипермаркетов по выходным

Федеральные новости 22.04.2022 13:37
22.04.2022 13:37


Депутат Государственной Думы, бывший вице-губернатор Волгоградской области Олег Матвейчев обратился в Минпромторг с просьбой изменить режим работы гипермаркетов и сократить часы их работы по воскресеньям. Депутат считает, что эта мера способствует развитию фермерских рынков в России, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости.

По мнению Матвейчева, в настоящее время малые предприятия сельскохозяйственной отрасли не получают достаточный объем господдержки. С ограничением времени работы гипермаркетов в воскресные дни часть покупателей естественным образом перейдет на фермерские рынки, чтобы совершить закупки на неделю.

– Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье), – говорится в обращении депутата к главе Минпромторга Денису Мантурову.

В Минпромторге официально не комментировали обращение Матвейчева.

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