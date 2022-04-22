Экономика

Банк «Открытие»: самый популярный сезонный транспорт в России – мотоцикл

Экономика 22.04.2022 12:58
22.04.2022 12:58


РГС Банк, банк для автомобилистов, и банк «Открытие» в ходе совместного опроса* выяснили, сколько водителей в России имеют сезонный транспорт и планируют ли его приобретать в текущей ситуации.
Выяснилось, что каждый седьмой автовладелец является еще и обладателем сезонного транспорта: мотоцикла, квадроцикла, снегохода, моторной лодки или даже дома на колесах. Больше всего владельцев таких транспортных средств в Ростове-на-Дону – почти пятая часть опрошенных (19%), а меньше всего (9%) – в Екатеринбурге.
Самым распространённым сезонным транспортом стал мотоцикл, он есть у 42% респондентов. По результатам исследования среднестатистическим мотоциклистом оказался мужчина 31-46 лет. При этом среди женщин, имеющих автомобиль, доля владеющих мотоциклом тоже достаточно велика - 39%. 
Еще у трети (34%) автовладельцев имеется моторная лодка, а каждый пятый опрошенный (21%) - обладатель скутера. У 18% водителей есть снегоход, у 17% - квадроцикл. Еще 5% опрошенных владеют домом на колесах.
В нынешней экономической ситуации только 7% российских водителей планируют приобретение нового или дополнительного сезонного транспорта. Чаще всего такую готовность выражали жители Перми – 13% опрошенных, а реже всего – нижегородцы (4%). Покупку сезонных транспортных средств планирует больше мужчин (10%), чем женщин (4%).
Однако у большинства (46%) просто отсутствует возможность осуществления подобной покупки: 28% из них не имеют лишних средств, а 18% - прав на вождение такого транспорта. Еще 38% респондентов не готовы к приобретению, потому что считают это излишеством в настоящее время, а 9% назвали сезонный транспорт рискованным.
При наличии одобренного кредита приобрести сезонные ТС готовы 14% российских автовладельцев. Готовность к покупке в кредит чаще выражали мужчины 20% по сравнению с 9% среди женщин. Такой вариант приобретения необходимого ТС больше привлекает жителей Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми и Уфы – по 17% опрошенных.
Популярность мотоциклов в последние месяцы растет. Автолюбители стали рассматривать их не только как сезонное хобби, но и как временную замену автомобилю. Из-за растущих цен и недостатка машин купить их становится все сложнее, в то время как мототехника, особенно с пробегом, остается доступным средством передвижения. Кроме того, это «лекарство от пробок». Согласно нашему исследованию, проведенному годом ранее, каждый пятый (20%) опрошенный был готов пересесть на мототранспорт, потому что не любит стоять в пробках, – отметили в пресс-службе РГС Банка.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Экономика
22.04.2022 15:11
Экономика 22.04.2022 15:11

0
Далее
Экономика
22.04.2022 13:26
Экономика 22.04.2022 13:26

0
Далее
Экономика
22.04.2022 07:57
Экономика 22.04.2022 07:57

0
Далее
Экономика
21.04.2022 19:47
Экономика 21.04.2022 19:47

0
Далее
Экономика
21.04.2022 19:36
Экономика 21.04.2022 19:36

0
Далее
Экономика
21.04.2022 15:52
Экономика 21.04.2022 15:52

0
Далее
Экономика
21.04.2022 15:01
Экономика 21.04.2022 15:01

0
Далее
Экономика
21.04.2022 15:01
Экономика 21.04.2022 15:01

0
Далее
Экономика
21.04.2022 14:25
Экономика 21.04.2022 14:25

0
Далее
Экономика
21.04.2022 13:05
Экономика 21.04.2022 13:05

0
Далее
Экономика
21.04.2022 11:05
Экономика 21.04.2022 11:05

0
Далее
Экономика
21.04.2022 11:02
Экономика 21.04.2022 11:02

0
Далее
Экономика
21.04.2022 10:41
Экономика 21.04.2022 10:41

0
Далее
Экономика
21.04.2022 09:57
Экономика 21.04.2022 09:57

0
Далее
Экономика
21.04.2022 08:51
Экономика 21.04.2022 08:51

0
Далее

Лента новостей

15:29
В Волгограде изготовят 3000 пригласительных на парад 9 маяСмотреть фотографии
15:23
Полиция установила личность дальнобойщика, погибшего в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:38
Волгоградцу светит срок за махинации с земельным участкомСмотреть фотографии
14:33
Битва за сахар пожилых волжанок в «Покупочке» закончилась переломомСмотреть фотографии
13:45
Обидевшийся на цены волгоградец «заминировал» автосалонСмотреть фотографии
13:41
«Это точно можно есть?»: сетевики кормят волгоградцев сосисками от 14 рублейСмотреть фотографии
13:37
Бывший вице-губернатор Волгоградской области предложил сократить работу гипермаркетов по выходнымСмотреть фотографии
13:31
Под Волгоградом осудили разбойника, напавшего с кухонным ножом на офис микрозаймовСмотреть фотографии
13:09
С Первомаем, парадом и Бессмертным полком: Бочаров разрешил массовые гуляния на майских праздникахСмотреть фотографии
12:46
Сырники, пасхальные куличи и лапша по-домашнему: в школах Волгограда обновляется рацион питанияСмотреть фотографии
12:45
Олег Савченко: Самое важное сегодня — защитить людейСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде запускают производство препаратов от инфаркта и инсультаСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде новые очистные сооружения за миллиард вывели из тениСмотреть фотографии
11:48
В столкновении двух грузовиков в Волгоградской области погибли оба водителяСмотреть фотографии
11:34
Двое юных закладчиков из Волгоградской области проведут молодость на зонеСмотреть фотографии
11:33
Больницу Фишера обязали в суде узаконить новую вертолетную площадкуСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде ударными темпами восстанавливают ступени к улице КовентриСмотреть фотографии
10:59
«Я их людьми назвать не могу»: родные убитого Романа Гребенюка просят ужесточить приговор МелконянуСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области спасли туристов, увязших в солончаке на пути к ЭльтонуСмотреть фотографии
10:46
Рыбный рейд в Волгоградском водохранилище застал браконьеров врасплохСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
Опубликовано видео ДТП с перевернувшимся Mercedes в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
В волгоградском «Роторе» не экономят на премиальныхСмотреть фотографии
10:04
Глава СК Бастрыкин поручил открыть горячую линию для беженцевСмотреть фотографии
09:46
Аналитики оценили риски массовых сокращений в волгоградских компанияхСмотреть фотографии
09:45
В Чистый четверг в Волгоградской области сгорели четыре баниСмотреть фотографии
09:39
Идею школьных линеек с гимном и поднятием флага поддержали 78% волгоградевСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области из-за жары ограничат движение по трассамСмотреть фотографии
07:57
Волгоград впервые принял металлургов со всей РоссииСмотреть фотографии
07:55
СНТ на севере Волгограда останется без света 22 апреляСмотреть фотографии
22:45
В Волгограде рядом с обладмином перевернулся Mercedes: на месте полиция и МЧССмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 