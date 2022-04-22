Волгоград впервые принял металлургов со всей России

19 апреля в Волгограде прошла конференция, посвященная 100-летию Втормета в России. Масштабное событие, объединившее на одной площадке ломозаготовителей и производителей металлургической продукции из различных регионов РФ, впервые состоялось в городе на Волге.

В ходе встречи крупнейшие российские игроки металлургического рынка обсудили самый обширный спектр вопросов: от положения отрасли в новых экономических условиях до перспективных путей развития как внутри страны, так и за рубежом.

Группа Компаний «УралМетПром» уже более десяти лет работает на рынке ломозаготовителей черного и цветного сырья. В 2022 году за вклад в развитие отрасли ГК «УралМетПром» номинирована на звание «Лидер рынка в ПФО» (черные металлы) и отмечена в номинациях «Динамика роста», «Стабильность и надежность». В арсенале компании — перерабатывающие цеха, офисные помещения, логистический центр, пункты приема лома в каждом районе Волгограда. В 2019 году организацию признали крупнейшим заготовителем черного лома в ЮФО. Гендиректор «УралМетПром» Евгений Антипин уверен, что подобнее мероприятие должно стать в городе-герое ежегодным.





— Мероприятие проводится в Волгограде впервые совместно с Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Встречи в таком формате очень важны для отрасли — именно здесь, на этой площадке, каждый участник может высказаться и услышать своих партнеров, обменяться опытом, обсудить текущую рыночную ситуацию. По итогу сформируем стратегию будущего развития, — отметил Антипин.

География участников волгоградской конференции обширна — от Дальнего Востока до Юга России. В обсуждении важнейших для отрасли вопросов приял участие Константин Вайсбейн — начальник отдела развития базовых отраслей промышленности комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.

Генеральный директор Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ, выступившей организатором мероприятия, особо подчеркнул выбор Волгограда в качестве новой точки притяжения для металлургической отрасли.





— Почему именно Волгоград? Здесь есть символичное созвучие со Сталинградом. Сталинград — сталь. Считаю, что этот город станет таким местом сбора, местом встреч тех людей, кто заинтересован в создании новой металлургии России. Фактически сделан первый шаг. В следующем году мы обязательно проведем еще одну конференцию, — рассказал Виктор Ковшевный.





Конференция прошла в стилизованном формате. Красные галстуки невольно напоминали о пионерах времен СССР. Символично, что именно пионерские отряды в недавнем прошлом занимались сбором макулатуры и металлолома.

Одним из важнейших вопросов, волновавших российских металлургов, стала работа предприятий в санкционных условиях. Запрет на экспорт ударил в первую очередь по тяжелой промышленности.

— Металлургия любой страны всегда является скелетом промышленности. Металлургия России сегодня играет ключевую роль не только в сохранении промышленного потенциала, но и соответственно фактически прокладывает рельсы в будущее, — подчеркнул гендиректор РУСЛОМ.КОМ. — Главная проблема на сегодня в условиях санкций заключается в том, что российские металлургические предприятия оказались отрезаны от многих рынков сбыта. Но, при этом, ограничения дают очень большую возможность для развития внутреннего рынка.

Виктор Ковшевный уверен, что у России есть потенциал роста металлопотребления как минимум в два раза от сегодняшнего уровня.

— Таким образом, весь экспорт, который сегодня идет, а это примерно каждый второй килограмм, произведенный в стране, если мы говорим про черные металлы, он фактически может быть потреблен сегодня в РФ, — подчеркнул эксперт. — Россия должна переориентировать потоки на внутреннее потребление.

В условиях санкций доля экспорта металлопродукции в зарубежные страны значительно снизилась. По некоторым позициям показатели сократились от 60 до 98%. Тем не менее, Виктор Ковшевный дает достаточно оптимистичный прогноз относительно перспектив металлургической отрасли.

— Сейчас отрасль сжалась и ждет рывка. Конечно, положение тяжелое, потому что традиционные рынки сбыта, европейские и американские сейчас отрезаны. Необходимо перестраивать всю логистику. При этом любая перестройка в промышленности сверхбыстрой не бывает. Наша Ассоциация подготовила ряд антикризисных мер, направленных на поддержку отрасли. Своевременные шаги делает и государство.

К примеру, российским правительством введено квотирование экспорта с целью сохранения ломосбора и обеспечения сырьем отечественных металлургов. Продолжается планомерная работа по переходу отрасли на безналичные расчеты. С 1 марта 2022 года у ломозаготовителей появилась возможность получить лицензию через портал Госуслуг.

Подводя итоги конференции, руководитель Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ особо отметил, что сегодняшняя ситуация в отрасли интересна тем, что при правильной перестройке всей системы внутренний рынок металлопродукции может показать существенный рост даже при действующих извне ограничениях.