Экономика

Сбер запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли

Экономика 21.04.2022 08:51 Новости компаний
21.04.2022 08:51 Новости компаний


Сбер запустил новое отраслевое решение «СберБизнес.Оптовая Торговля» с набором цифровых сервисов для предпринимателей из сферы оптовых продаж. Об этом сообщила пресс-служба банка. Это решение позволит компаниям получить доступ к широкому набору функций в режиме «одного окна», автоматизировать рутинные операции и повысить эффективность продаж. 
 
Сервис помогает хранить и систематизировать историю заказов и переписку с клиентами, в системе доступна интуитивная аналитика по ключевым показателям в формате дэшбордов. Через «СберБизнес. Оптовая Торговля» можно отслеживать сроки исполнения заказов, анализировать эффективность работы клиентских менеджеров, проверять контрагентов. Сервис позволяет распределить роли между сотрудниками и разграничить доступ к информации. Кроме того, есть возможность настроить интеграцию с 1С. Сервис встроен в интернет-банк СберБизнес и доступен клиентам Сбера бесплатно. 

По словам Алексея Шашкина, директора дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка,  данный сервис является уникальным для банковской сферы. «Он автоматизирует множество рутинных задач предпринимателей. У них освобождается больше времени, которое они могут потратить на развитие бизнеса и общение с семьей. Важно отметить, что решение доступно нашим клиентам бесплатно, а подключить сервис и начать работать с ним помогут специалисты банка», — комментирует Шашкин.
 
Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения — специализированные цифровые приложения, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Первое подобное решение — «Недвижимость» — разработано специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов коммерческой недвижимости, позже Сбер также запустил отраслевое решение для управления грузоперевозками и для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Экономика
21.04.2022 11:05
Экономика 21.04.2022 11:05

0
Далее
Экономика
21.04.2022 11:02
Экономика 21.04.2022 11:02

0
Далее
Экономика
21.04.2022 10:41
Экономика 21.04.2022 10:41

0
Далее
Экономика
21.04.2022 09:57
Экономика 21.04.2022 09:57

0
Далее
Экономика
20.04.2022 19:28
Экономика 20.04.2022 19:28

0
Далее
Экономика
20.04.2022 15:15
Экономика 20.04.2022 15:15

0
Далее
Экономика
20.04.2022 14:31
Экономика 20.04.2022 14:31

0
Далее
Экономика
20.04.2022 13:57
Экономика 20.04.2022 13:57

0
Далее
Экономика
20.04.2022 13:16
Экономика 20.04.2022 13:16

0
Далее
Экономика
20.04.2022 11:50
Экономика 20.04.2022 11:50

0
Далее
Экономика
20.04.2022 11:39
Экономика 20.04.2022 11:39

0
Далее
Экономика
19.04.2022 15:17
Экономика 19.04.2022 15:17

0
Далее
Экономика
19.04.2022 14:22
Экономика 19.04.2022 14:22

0
Далее
Экономика
19.04.2022 13:13
Экономика 19.04.2022 13:13

0
Далее
Экономика
19.04.2022 12:34
Экономика 19.04.2022 12:34

0
Далее

Лента новостей

12:15
Под Волгоградом зеку добавили срок за экстремистское письмоСмотреть фотографии
12:13
Освещение и проблемы детей: волгоградцы с жалобами обратились к БочаровуСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде экс-глава ТСН из-за низкой зарплаты присвоил 1,5 млнСмотреть фотографии
11:34
Банк «Открытие»: 71% россиян не опасаются потерять работу в ближайшее времяСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде оштрафовали «Детский мир» за голоруких продавцовСмотреть фотографии
11:08
Концессии водо- и теплоснабжения в Волгограде возглавил новый директорСмотреть фотографии
11:05
Внимание! У волгоградского «КАУСТИКа» появилась фирма-двойникСмотреть фотографии
11:02
Волгоградцам предлагают добровольно легализовать зарубежные активыСмотреть фотографии
10:50
«У людей колоссальные убытки»: торговцы рассказали о ночном пожаре на рынке в УрюпинскеСмотреть фотографии
10:50
Сына хирурга Марсело Нтире в Волгограде осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
10:41
«ЕвроХим-ВолгаКалий» развивает институт наставничестваСмотреть фотографии
09:59
Начальницу почты в Волгоградской области осудили за присвоение 350 тыс рублейСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде рассказали о состоянии отравившихся хлором рабочихСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области бензин АИ-95 подорожал на 5 копеекСмотреть фотографии
09:57
В школах Волгоградской области вводят линейки с поднятием флага и гимномСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде руководитель Ростуризма открыла сезон речных круизовСмотреть фотографии
06:41
Волгоградцы предлагают решать проблемы маршруток «на троих»Смотреть фотографии
23:23
В Волгоградской области загорелся городской рынокСмотреть фотографии
21:43
Дома в элитном поселке Волгограда обесточат 21 апреляСмотреть фотографии
20:48
Под Волгоградом полицейские спасли 3-летнего малыша с отеком КвинкеСмотреть фотографии
19:56
Росприроднадзор собрал в Волгограде гуманитарный груз для беженцевСмотреть фотографии
19:28
Экономика подгузника: сколько волгоградские родители стали тратить на детские товарыСмотреть фотографии
19:12
Три человека пострадали в жестком ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
18:48
С отравлением в больницу Волгограда попали трое рабочих «Каустика»Смотреть фотографии
18:42
Православные волгоградцы возмутились отключением воды перед Чистым четвергомСмотреть фотографии
18:18
Лояльный к Западу доцент Мельниченко уволен из ВолГУ из-за поста в соцсетиСмотреть фотографии
17:38
Тихо жил – тихо убил: соседи рассказали о рецидивисте Семенищеве, застрелившем 18-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
16:37
КамАЗ протаранил трамвай в Волгограде: есть пострадавшаяСмотреть фотографии
16:36
Отчаянная волгоградка из-за любви «заминировала» поезд в КазаньСмотреть фотографии
16:24
Волгоград зачищают от старых металлических огражденийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 