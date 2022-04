СКАД представил новую серию литых колесных дисков Wheels Up

РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, сообщает о запуске новой серии легких и прочных литых колесных дисков из алюминиевого сплава Wheels Up. Производство развернуто на литейно-механическом заводе СКАД.

Новая серия Wheels Up включает в себя облегченные модели дисков спортивного, лаконичного дизайна. Продукция изготавливается из прочного сплава алюминия, а высококачественное лакокрасочное покрытие гарантирует дополнительную защиту и устойчивость к повреждениям, что продлевает срок эксплуатации.

Wheels Up представлен широкой линейкой типоразмеров колесных дисков для различных автомобилей. При этом посетитель сайта skad.ru может виртуально «примерить» новые диски, выбрав марку, модель, а также цвет и экстерьер автомобиля.

Колесные диски Wheels Up представлены в трех цветовых решениях: new diamond, silver classic, new black.

Все модели колесных дисков сертифицированы в соответствии с новыми стандартами Евразийской экономической комиссии и защищены гарантией качества завода СКАД. На заводе проверяются механические свойства, геометрия, устойчивость к коррозии, наличие скрытых дефектов, а также осуществляется химический и спектральный анализ структуры изделия.