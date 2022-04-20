СКАД представил новую серию литых колесных дисков Wheels Up

Экономика 20.04.2022 11:50 Новости компаний
20.04.2022 11:50 Новости компаний
РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, сообщает о запуске новой серии легких и прочных литых колесных дисков из алюминиевого сплава Wheels Up. Производство развернуто на литейно-механическом заводе СКАД.
Новая серия Wheels Up включает в себя облегченные модели дисков спортивного, лаконичного дизайна. Продукция изготавливается из прочного сплава алюминия, а высококачественное лакокрасочное покрытие гарантирует дополнительную защиту и устойчивость к повреждениям, что продлевает срок эксплуатации.
Wheels Up представлен широкой линейкой типоразмеров колесных дисков для различных автомобилей. При этом посетитель сайта skad.ru может виртуально «примерить» новые диски, выбрав марку, модель, а также цвет и экстерьер автомобиля.
Колесные диски Wheels Up представлены в трех цветовых решениях: new diamond, silver classic, new black.
Все модели колесных дисков сертифицированы в соответствии с новыми стандартами Евразийской экономической комиссии и защищены гарантией качества завода СКАД. На заводе проверяются механические свойства, геометрия, устойчивость к коррозии, наличие скрытых дефектов, а также осуществляется химический и спектральный анализ структуры изделия.
СКАД входит в РУСАЛ и является ведущим российским производителем алюминиевых колёсных дисков, выпускаемыми под брендами K&K, SKAD, iFree, Re:style и Rapid. Купить литые колесные диски можно в Интернет-магазине skad.ru. Предприятие гарантирует покупателям бесплатную доставку продукции по территории России и Казахстану.
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