ВТБ увеличил максимальный вес для продажи золота до 100 кг

Экономика 19.04.2022 12:34 Новости компаний
19.04.2022 12:34 Новости компаний
В ВТБ состоятельные клиенты смогут приобрести почти в 4 раза больший объем золота. Решение увеличить максимально доступный вес золотых слитков высшей 999,9 пробы с 26,6 кг до 100 кг вызвано высоким спросом на их покупку. Общий объем реализованного драгоценного металла за месяц достиг 2 тонн, количество сделок превысило 500.
- В последнее время VIP-клиенты часто обращались к нам с запросом на увеличение лимита продажи золота. Традиционно этот продукт нивелирует риски инфляции и колебаний валютных курсов, являясь хорошим инструментом сбережения капитала в долгосрочной перспективе. С отменой НДС 20% на покупку драгметаллов физическими лицами и учитывая тот факт, что после трёх лет владения при продаже актива НДФЛ не взимается, золото становится особенно интересным инвестиционным вложением, — отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».
Стоимость золота рассчитывается на момент покупки на основе рыночной котировки. Золотые слитки необходимо предварительно заказать в банке, оплата возможна в рублях или иностранной валюте, в рамках нового закона № 55-ФЗ, подписанного Президентом РФ 14 марта 2022 г. В рамках сделки будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы. Получение самих слитков доступно в хранилище банка, откуда при желании их можно забрать или оставить в банке на ответственном хранении.
Реклама
Клиенты «Открытие Инвестиции» продолжают получать доход по валютным стратегиям19.04.2022 15:17
Экономика 19.04.2022 15:17
Банк «Открытие» усовершенствовал автоматизированные депозитные машины для предпринимателей19.04.2022 14:22
Экономика 19.04.2022 14:22
Домклик расширяет возможности сервиса электронной регистрации сделки19.04.2022 13:13
Экономика 19.04.2022 13:13
Количество операций в сервисе «СберЧаевые» выросло в 8 раз за месяц19.04.2022 11:44
Экономика 19.04.2022 11:44
«Росгосстрах»: четверо из пяти новых агентов начинают зарабатывать уже в первый месяц19.04.2022 10:36
Экономика 19.04.2022 10:36
ВТБ улучшил условия по автокредитам19.04.2022 09:16
Экономика 19.04.2022 09:16
Фрукты и овощи в Волгоградской области подорожали почти на 44%18.04.2022 16:15
Экономика 18.04.2022 16:15
Центробанк раскрыл причины взрывного подорожания капусты в Волгограде18.04.2022 15:28
Экономика 18.04.2022 15:28
На территории 140 населенных пунктов Волгоградской области проводится модернизация электрических сетей18.04.2022 15:18
Экономика 18.04.2022 15:18
В Волгоградской области Сбербанк начал выдачу льготных кредитов системообразующим предприятиям по программе Минпромторга18.04.2022 13:07
Экономика 18.04.2022 13:07
ВТБ значительно улучшил новую версию интернет-банка18.04.2022 11:38
Экономика 18.04.2022 11:38
Банк «Открытие» предоставил предпринимателям 7,8 млрд рублей по программе Банка России и Корпорации МСП18.04.2022 11:36
Экономика 18.04.2022 11:36
Сбербанк: чаще всего в Поволжье льготные кредиты берут представители торговли, сельского хозяйства и транспортной сферы18.04.2022 11:35
Экономика 18.04.2022 11:35
«Магнит» прокомментировал открытие магазина на месте «СуперМАНа» в Волгограде18.04.2022 11:30
Экономика 18.04.2022 11:30
Предлагаемая в Волгограде зарплата выросла на 2 тысячи рублей за год18.04.2022 09:03
Экономика 18.04.2022 09:03
Реклама