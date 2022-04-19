Экономика

ВТБ улучшил условия по автокредитам

Экономика 19.04.2022 09:16 Новости компаний
19.04.2022 09:16 Новости компаний


ВТБ улучшил условия по всей линейке программ автокредитования, снизив ставки на 3 пп. Теперь залоговые кредиты доступны клиентам от 8,7% годовых, а беззалоговые – от 12%. Новые условия действуют для приобретения как новых, так и подержанных машин.
Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита. На новые автомобили средства предоставляются в размере до 7 млн рублей сроком до семи лет. При покупке подержанного машины кредит доступен в сумме до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства.
В рамках беззалогового кредитования минимальная ставка доступна заемщикам при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог машины после ее покупки. Средства предлагаются в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.
Клиенты, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.
- В начале года российский автомобильный рынок испытал на себе серьезное давление. Помимо дефицита машин и, как следствие, роста цен, на спрос заемщиков повлияло существенное увеличение стоимости кредитов. Внеплановое решение регулятора снизить ключевую ставку послужило импульсом для пересмотра банками условий финансирования. Еще один позитивный сигнал для рынка -  начавшееся в апреле снижение стоимости новых автомобилей. Мы считаем, что дальнейшее снижение ставок и постепенное уменьшение стоимости машин должны оказать положительное влияние на спрос в автокредитовании, - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.
Эксперты ВТБ прогнозируют, что в 2022 году фокус внимания автолюбителей еще больше сместится в сторону подержанных машин – в результате, этот сегмент начнет динамичнее развиваться. В свою очередь, более внимательный подход покупателей к выбору машины ускорят переход рынка от операций между физлицами в сегмент сделок между организациями и клиентами.
Кроме того, получат развитие новые финансовые инструменты, считают в ВТБ. Одним из них может стать продукт, предоставляющий клиентам возможность получить деньги на руки на любые цели под залог имеющегося автомобиля. По оценке экспертов банка, широкое распространение также могут получить программы автокредитования с отложенным залогом. Они подразумевают передачу клиентом транспортного средства в залог банку спустя некоторое время после сделки и сохранение более низкой ставки по кредиту, чем при отсутствии залога.  Кроме того, ожидается активизация деятельности компаний, которые оказывают клиентам на легальных основаниях профессиональную помощь по оценке автомобиля и его дальнейшей продаже или приобретению.

--

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
19.04.2022 11:44
Экономика 19.04.2022 11:44

0
Далее
Экономика
19.04.2022 10:36
Экономика 19.04.2022 10:36

0
Далее
Экономика
18.04.2022 16:15
Экономика 18.04.2022 16:15

0
Далее
Экономика
18.04.2022 15:28
Экономика 18.04.2022 15:28

0
Далее
Экономика
18.04.2022 15:18
Экономика 18.04.2022 15:18

0
Далее
Экономика
18.04.2022 13:07
Экономика 18.04.2022 13:07

0
Далее
Экономика
18.04.2022 11:38
Экономика 18.04.2022 11:38

0
Далее
Экономика
18.04.2022 11:36
Экономика 18.04.2022 11:36

0
Далее
Экономика
18.04.2022 11:35
Экономика 18.04.2022 11:35

0
Далее
Экономика
18.04.2022 11:30
Экономика 18.04.2022 11:30

0
Далее
Экономика
18.04.2022 09:03
Экономика 18.04.2022 09:03

0
Далее
Экономика
15.04.2022 14:06
Экономика 15.04.2022 14:06

0
Далее
Экономика
15.04.2022 13:31
Экономика 15.04.2022 13:31

0
Далее
Экономика
15.04.2022 13:15
Экономика 15.04.2022 13:15

0
Далее
Экономика
15.04.2022 12:35
Экономика 15.04.2022 12:35

0
Далее

Лента новостей

13:22
Банк «Открытие»: жителей юга сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Sony и Coca-ColaСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде оперштаб решает судьбу экономики: рассказываем, о чем идет речьСмотреть фотографии
13:03
Новые соцсети не затянули пользователейСмотреть фотографии
12:52
Глава Ростуризма Догузова предсказала Волгограду курортное будущееСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде капитально отремонтируют горевшее 11 лет назад здание судаСмотреть фотографии
12:21
Губернатор Бочаров провел встречу с Зариной Догузовой в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
УК завладела домом в центре Волгограда по липовому протоколуСмотреть фотографии
11:19
«Не исключал, что его заподозрили»: стрелявший в полицейского волгоградец убил 18-летнюю девушкуСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде начали внедрять дуальный сбор мусораСмотреть фотографии
10:38
На трассе в Волгоградской области под колесами погиб 29-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:37
Самолет из Москвы смог приземлиться в Волгограде только со второй попыткиСмотреть фотографии
10:36
«Росгосстрах»: четверо из пяти новых агентов начинают зарабатывать уже в первый месяцСмотреть фотографии
10:32
«За свою мы повыдергиваем ноги»: депутат Госдумы Гимбатов написал второе заявление БастрыкинуСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде снова провалились торги по продаже руин кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографии
09:31
Билайн в Волгоградской области улучшил связь для дачниковСмотреть фотографии
09:16
В Гостином дворе в Москве убрали пародию на «Родину-мать»Смотреть фотографии
09:09
Иностранную валюту не планируют приобретать 95% жителей Южного федерального округаСмотреть фотографии
09:07
Автомобильная пробка на 6 километров растянулась под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:36
Далек от реальной: волгоградцы назвали размер достойной пенсииСмотреть фотографии
08:23
Массовые отключения света начались 19 апреля в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
06:30
Кондукторам волгоградских автобусов заменят старые валидаторы на новыеСмотреть фотографии
05:54
Валят и жгут: смердящая свалка в Калаче-на-Дону растет как на дрожжахСмотреть фотографииCмотреть видео
22:19
Приют для животных «Дино» в Волгоградской области получил правовой статусСмотреть фотографии
21:35
Волгоградец показал с высоты изменившуюся за год центральную набережнуюСмотреть фотографии
20:53
Дорогу к Эльтону в Волгоградской области перекроют из-за ремонта переездаСмотреть фотографии
20:35
«Утонули в дерьме»: жители поселка подали в суд на «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
20:01
Волгоградских охотников предостерегли от нарушений пограничного режимаСмотреть фотографии
19:31
«Давайте уже без фантазий»: жильцы дома №13 на улице Мира снова устроили перепалку с реставраторамиСмотреть фотографии
19:22
Оделся в зеленое: фотограф показал красоту весеннего Волгограда с высоты птичьего полетаСмотреть фотографии
18:30
В центре Волгограда на проспекте Ленина разрисовали дорогуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 