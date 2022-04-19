



Скандал вокруг выставки «Арт Москва» в Гостином дворе продолжает набирать обороты. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 19 апреля, организаторы выставки кроме пародии на всемирно известную скульптуру «Родина-мать зовет!» на одном из стендов разместили еще и картину скандального художника Олега Кулика, где опять же изображен монумент с Мамаева кургана.

Об очередном творческом эксперименте киевского художника Олега Кулика, больше известного, как человек-«собака», сообщил информагентству ранее осудивший пародию-инсталляцию депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

— Инсталляцию вчера убрали, но мой помощник заметил плакат с карикатурой на призыв «Родина-мать зовет!». Мной направлен еще один запрос в СК, — рассказал ИА «Высота 102» парламентарий.

Андрей Гимбатов направил в СКР запросы с требованием проверить факты глумления над символами воинской славы России и возбудить уголовные дела по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ.

— Пусть шутят над своей мамой, а за свою мы можем и ноги повыдергивать, — добавил в конце телефонного разговора с корреспондентом информагентства Андрей Гимбатов.





Отметим, что организаторы выставки, судя по всему, никакого глумления в творчестве Кулика над символом Победы не заподозрили. Больше того, произведения известного как человек-собака художника они в подробностях описывают в своем телеграм-канале. Как будто пытаясь заранее снять с себя ответственность, Кулик относить карикатуру к серии "Безответственная живопись". В трактовке перформера безответственность - это отсутствие цели в будущем.





Накануне действия организаторов выставки осудило ветеранское сообщество Волгограда. Также свою официальную позицию озвучили и в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Одним из первых обратил внимание на провокацию в центре Москвы сенатор РФ Алексей Пушков, отметивший, что Гостиный двор расположен буквально в паре десятков метров от Красной площади.

PR-директор ООО «Экспо-Парк Выставочные проекты» Юлия Разговорова, со слов ее коллег, со вчерашнего дня взяла больничный. К утру 19 апреля автоответчик компании сообщал, что «рабочий день уже закончился».

Фото: Андрей Гимбатов, телеграм-канал "Арт Москва"