Прошедшая в Москве выставка современного искусства, а конкретно, инсталляция-пародия на всемирно известную скульптуру «Родина-мать зовет!», вызвала шквал негативных откликов среди россиян. Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов подготовил обращение в СК России с просьбой привлечь организаторов выставки.

— Мерзкую пародию на священную скульптуру «Родина-Мать зовет!» Евгения Вучетича разместили в Гостином дворе в Москве. Сразу на ум пришли строчки из песни Игоря Растеряева «Комбайнеры». По данному инциденту подготовил обращение в Следственный Комитет Российской Федерации, — цитирует ИА «Высота 102» пост политика в Telegram-канале.

Гимбатов просит следователей проверить действия организаторов выставки «Арт Москва» на наличие состава преступления по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично.

— Вчера ночью прилетел в Москву. Утром увидел публикации. Парламентских выражений подобрать не могу, — рассказал информагентству политик. — С автором этого мракобесия там все понятно — клиника. Вопросы к организаторам есть. Я думаю, что не у меня одного. Не знаю, кем надо быть, чтобы так глумиться над главным символом России.

Председатель городского совета ветеранов Александр Струков также крайне возмущен действиями организаторов выставки.

— Ветераны нашего города, советы ветеранов — и городской и областной — уже готовят обращение в адрес организаторов выставки. И мы однозначно поддерживаем всех, кто обратился к компетентным органам с просьбой разобраться с этой ситуацией. Конечно, мы требуем убрать этот экспонат, — возмущен Александр Дмитриевич. — Символ Родины-матери — это свято. Это на века — так было, есть и так будет. Это великий, гениальный памятник нашей Великой Победе. Это памятник всем павшим. Искажать это просто недопустимо. Нашу Святую Победу никому никогда ни за что не отдадим.

Добавим, что корреспонденты «Высоты 102» попытались оперативно получить комментарий от организаторов выставки, однако по случайности пресс-секретарь, со слов ее коллег, заболела сегодня утром. Дозвониться до Юлии Разговоровой нам, к сожалению, не удалось.

Одним из первых негодование в связи с пародией на известный во всем мире символ выразил в своем телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» также осудили провокационную пародию и прокомментировали подобные творческие изыски.

Произведение скандального киевского художника Олега Кулика, известного также как человек-собака, уже осудили видные российские деятели.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

